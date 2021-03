"Kościół to źródło uzdrowień". Duchowni zgrzytają zębami na obostrzenia

- Próbuje się nam wmówić, że świątynie są niebezpieczne. Kościół to źródło uzdrowień duchowych i fizycznych - tak nowe obostrzenia w kościołach komentuje biskup Ignacy Dec. Choć w oficjalnym stanowisku Episkopatu czytamy o apelu o stosowanie się do restrykcji, można jednak wywnioskować, że KEP mimo wszystko zachęca do uczestnictwa w mszach, bo modlitwa w kościele "jest umocnieniem na drodze do zbawienia", a oddanie chwały Bogu w pełni możliwe jest tylko w świątyni.

Rekordowe liczby zakażeń koronawirusem, coraz mniej wolnych łóżek i coraz gorsze prognozy na kolejne dni. - Nie ma czasu na analizy, trzeba szybko działać - mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. - Dociskamy hamulec w sytuacji krytycznej – podkreśla. Część duchownych zdaje się jednak nie rozumieć powagi sytuacji – sytuacji, którą sam premier Morawiecki określa jako krytyczną.

- Nonsensem jest zamykanie w okresie epidemii źródła uzdrowień duchowych i fizycznych - tak biskup senior Ignacy Dec skomentował ograniczenie liczby wiernych w kościołach, które rząd ogłosił w czwartek, zapowiadając nowe obostrzenia w Polsce. W rozmowie z "Naszym Dziennikiem" biskup podkreślał, że zawsze „gdy dochodziło do strasznych epidemii, a ludzie masowo umierali, to żadna władza – nigdy – nie zdecydowała się na zamknięcie świątyń”. - To były te miejsca, gdzie ludzie wierzący szukali ratunku i gdzie go znajdowali. Teraz próbuje się nam wmówić, że świątynie są niebezpieczne dla naszego zdrowia - mówił. Jak dodał, gdyby rząd zamknął kościoły, byłoby to coś strasznego. - Mamy prawo się gromadzić i oddawać Bogu chwałę. A to możliwe jest w pełni tylko w świątyniach. Dlatego mam nadzieję, że katolicy i organizacje katolickie wyjdą z oficjalnym stanowiskiem, w którym stwierdzą, że na ponowne zamykanie świątyń nie ma zgody – powiedział.

KEP: kościoły muszą być otwarte, transmisja w tv to nie to samo

Minister zdrowia uspokaja, bo „ze strony władz Kościoła padła deklaracja pilnowania reżimu, który mówi o liczbie osób mogących przebywać w kościele”. Nasuwa się jednak pytanie, czy – przykładowo - fryzjerzy również nie zadeklarowaliby pilnowania reżimu sanitarnego, gdyby tylko dostali na to szansę.

Strona kościelna apeluje o pilnowanie obostrzeń, z drugiej jednak strony zachęca do udziału w mszach. Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w specjalnym oświadczeniu zaapelował w piątek o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych. Dodał jednak: "Trzeba pamiętać, że transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania sakramentów", "Pozostawienie otwartych kościołów jest rzeczą niezwykle ważną, bo człowiek jest nie tylko ciałem, ale także duszą, a modlitwa – zwłaszcza w momentach doświadczeń i trudów – jest naszym umocnieniem na drodze do zbawienia".

Obostrzenia w kościołach tym razem będą przestrzegane?

Do 27 marca limit wiernych w kościołach to maksymalnie jedna osoba na 15 mkw., przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 metra. W sobotę te zasady ulegną zmianie. Zgodnie z nowym rządowym rozporządzeniem do 9 kwietnia będzie obowiązywał nowy limit osób – jedna osoba na 20 mkw. przy zachowaniu odległości minimum 1,5 m.

Trzeba tu jednak podkreślić, że wcześniejszych limitów i obostrzeń w kościołach nie pilnowano wystarczająco skrupulatnie. W sieci można znaleźć liczne zdjęcia przedstawiające wiernych wypełniających kościoły – często bez maseczek i bez zachowania odpowiedniego dystansu. Łódzki poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela składał nawet wnioski do ministra zdrowia i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego o przeprowadzenie kontroli we wszystkich kościołach w Polsce i zweryfikowanie, w jaki sposób realizowane są tam obostrzenia.

- W czasie epidemii nie ma w Polsce miejsca na święte krowy. Wszyscy są równi wobec prawa – mówił Trela. Nowa Lewica już od dawna apelowała zresztą do władz, aby lockdown objął również kościoły, tak samo jak to jest w przypadku galerii handlowych czy instytucji kultury.

Posłuchaj podcastu

Politycy PiS nie słyszeli o koronawirusie w kościołach

Gdy w Polsce toczyła się gorąca dyskusja o otwartych kościołach, politycy PiS twierdzili, że w ogóle nie dochodzi tam do zakażeń. - Nie słyszałem o wydarzeniach, które byłyby związane z kościołem i zakażeniami. Raczej to te strajki, na których pluje się na siebie, roznosząc zarazę. W kościele nikt na nikogo nie pluje – mówił jeszcze 22 marca Gość Radia ZET Marek Suski.

W tym samym czasie dolnośląska reporterka Radia ZET Grażyna Wiatr informowała, że wszyscy księża w parafii w Sułowie (gmina Milicz) są zakażeni koronawirusem, a sanepid poszukuje wiernych, którzy przyjmowali od nich komunię. Takich historii było jednak więcej.

RadioZET.pl