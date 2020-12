Rząd wprowadza specjalne obostrzenia na sylwestra. Wszyscy mają zostać w domu

Narodowa kwarantanna została zapowiedziana podczas konferencji prasowej ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w czwartek. Oznacza to o wiele surowsze restrykcje niż się spodziewaliśmy. Oprócz dotychczasowych obostrzeń rząd zamyka hotele, również na wyjazdy służbowe. - Zamykamy także stoki, jak również galerie handlowe, oprócz drogerii i sklepów spożywczych - ogłosił szef resortu zdrowia.

Obostrzenia w sylwestra

Szczególne obostrzenia dotyczą 31 grudnia. W noc sylwestrową będą obowiązywały ograniczenia w przemieszczaniu się. - Będzie się to odbywało na podobnych zasadach jak na wiosnę. Uzasadnione są tylko wyjścia w celu zaspokojenia nagłych potrzeb, jak wyjście do apteki czy w celu zawodowym, musimy zostać w domu – powiedział Niedzielski. Jak dodał, za złamanie ograniczenia przemieszczania się w noc sylwestrową będą groziły mandaty. Podkreślmy, że ograniczenia w przemieszczaniu się obowiązują tylko w noc sylwestrową .

„Noc sylwestrowa to szczególny dzień w roku. Każdy z nas chce go spędzić w gronie przyjaciół i rodziny. W obecnej sytuacji jednak wszelkiego typu imprezy i zgromadzenia stwarzają niezwykle groźne warunki do dalszej transmisji koronawirusa. A co za tym idzie, są bardzo niebezpieczne dla nas i naszych bliskich. Dlatego zostań w domu i nie organizuj imprez i spotkań towarzyskich poza gronem domowników. Podobnie jak inne liczne kraje europejskie, również Polska wprowadza ograniczenia w tym dniu. Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 (nie od 21:00 jak mówił na konferencji prasowej minister zdrowia) do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu” – przekazał rząd w oficjalnym komunikacie.

