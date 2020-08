Zaczęły sypać się "covidowe" mandaty. Interwencji będzie więcej

Od początku epidemii koronawirusa działania są niezmienne - powiedziała w czwartek Edyta Ćwiklik ze Straży Miejskiej Krakowa. - Sprowadzają się one do zwracania uwagi, apelowania i nakłaniania mieszkańców do respektowania wszystkich wymogów sanitarnych w zakresie walki z COVID-19 - dodała. Faktycznie straż miejska wciąż częściej zwraca uwagę i rozmawia z osobami, które nie stosują się do przepisów, niż wypisuje im mandaty. W ostatnich dniach zwiększyła się natomiast liczba mandatów, którymi to policja ukarała niestosujących się do reguł.

Kilkukrotnie wzrosła zarówno liczba interwencji, jak również liczba stosowanych pouczeń, mandatów i wniosków kierowanych do sądu. Nie składamy deklaracji, że kary będą bardziej surowe, natomiast będziemy przeprowadzali więcej kontroli

- powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Zaznaczył jednak, że "każdy, kto nie stosuje się do przepisów, musi się liczyć z otrzymaniem mandatu w wysokości 500 zł".

Według środowych danych tego dnia funkcjonariusze podjęli kilkaset interwencji wobec osób łamiących przepisy - ponad 320 zostało pouczonych, 22 ukarano mandatami, a wobec 14 zostały skierowane wnioski o ukaranie do sądu.

Rzecznik policji podkreślił, że od początku trwania kontroli w związku z pandemią koronawirusa, to funkcjonariusze decydują, jaka kara zostanie wymierzona konkretnej osobie. Bardziej dotkliwa na pewno spotka tych, którzy wykazują lekceważący stosunek do przepisów lub łamią je już po raz kolejny.

W czerwonych powiatach obowiązkowe maseczki

Tylko w tym tygodniu najpierw rekord w dobowym przyroście liczby nowych zakażeń padł we wtorek, gdy Ministerstwo Zdrowia raportowało o 680 nowych zakażeniach, potem, w czwartek padła kolejna rekordowa liczba – 726. - Musimy się otrząsnąć - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski i zapowiedział, że w 19 powiatach, gdzie w ostatnich dwóch tygodniach wystąpiło dużo przypadków zakażeń, będą wprowadzane większe obostrzenia niż obowiązują w całym kraju. W tych oznaczanych jako "czerwone" powiaty zakrywanie nosa i ust będzie obowiązywało również w otwartych przestrzeniach.

RadioZET.pl/PAP