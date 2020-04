Kolejny etap luzowania obostrzeń za 2 tygodnie? Szumowski: chcemy być wiarygodni

Łukasz Szumowski wyjaśnił w Polsat News, że to on namawiał premiera do tego, by nie konkretyzować kalendarza znoszenia poszczególnych etapów odmrażania gospodarki. Jego zdaniem, byłoby to nieodpowiedzialne i mało wiarygodne.

Namawiałem pana premiera, żeby - wbrew temu, co robią nasi sąsiedzi - nie podawać konkretnych dat. Biorę to z całą odpowiedzialnością na siebie, dlatego że nie chcę, byśmy wyszli na osoby niewiarygodne, które powiedzą: tak, otworzymy, za dwa tygodnie będziecie mogli funkcjonować w gospodarce, a za dwa tygodnie powiemy: nie, nie - to jeszcze nie ta pora, bo mamy wzrost zachorowań

– stwierdził. Minister dodał, że nie jest w stanie odpowiedzialnie powiedzieć, że za dwa tygodnie będzie rekomendować na przykład otwarcie galerii handlowych, a za cztery zakładów fryzjerskich albo hoteli, dlatego, że trudno przewidzieć, jak pierwszy etap znoszenia obostrzeń wpłynie na wzrost epidemii.

Zaznaczył, że pod pewnym warunkiem jest możliwe, że odstęp między kolejnymi etapami będzie wynosił tydzień lub dwa.

Jeżeli wszystko będzie idealnie, to myślę, że odstępy pomiędzy jednym a drugim etapem będą między jednym a dwoma tygodniami. Ale może okazać się tak, że uwolnienie pewnych obszarów gospodarki spowoduje wzrost zachorowań i będziemy musieli opóźnić kolejny (etap – red.)

- wyjaśnił.

Etapy odmrażania gospodarki

Rząd zapowiedział w czwartek, że ograniczenia nałożone na społeczeństwo i gospodarkę w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusaa będą znoszone w czterech etapach. Pierwszy rozpocznie się 20 kwietnia. Daty pozostałych – jak zapowiedziano - będą ustalane na bieżąco. Ministerstwo Zdrowia ma przeprowadzać cotygodniową ewaluację skutków zmian. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od: przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim), wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych) oraz realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

1. ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:

do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.

w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

Przemieszczanie w celach rekreacyjnych (Place zabaw nadal pozostają zamknięte)

Kult religijny – 1 osoba na 15 m2 . Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego

Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

2. ETAP

Działalność gospodarcza:

Otwarcie sklepów budowlanych w weekendy

Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami

Życie społeczne

Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk

3. ETAP

Działalność gospodarcza:

Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek

Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami

Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami

Życie społeczne

Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)

Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba dzieci w sali.

4. ETAP

Działalność gospodarcza:

Otwarcie salonów masażu i solariów

Umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness

Życie społeczne

Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

RadioZET.pl/PAP