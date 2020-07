Dom Opieki w Grobli to jedno z ognisk koronawirusa w Małopolsce. Do tej pory testy dały wynik dodatni u 115 ze 165 podopiecznych placówki, którzy przebywali tam w chwili wykrycia zakażenia oraz u ponad 20 osób z personelu. Z danych sanepidu wynika, że w związku ze stwierdzonymi tam zakażeniami na kwarantannie przebywa ponad 300 osób m.in. pracownicy ośrodka i ich rodziny.

W sobotę i niedzielę otrzymaliśmy wyniki kolejnych testów, przeprowadzonych w czwartek 23 lipca wśród 99 podopiecznych ośrodka. U 50 osób wynik testu był dodatni

– poinformował dr Krystian Dudek reprezentujący Dom Opieki w Grobli. Jak zaznaczył, było to drugie badanie tych osób, pierwsze - przeprowadzone wcześniej - dało wynik ujemny.

Zakładaliśmy, że mogą to być osoby zakażone, dlatego były one i cały czas są izolowane. Wynik ujemny przy pierwszym teście prawdopodobnie wynikał z faktu, że badanie zostało przeprowadzane w pierwszych dniach od zakażenia. Ponieważ można przyjąć, że są to osoby zakażone koronawirusem w czasie zbliżonym do pierwszej grupy chorych, mamy nadzieję, że pomału wychodzą z choroby

– dodał dr Dudek.

Ognisko koronawirusa w Domu Opieki w Grobli. Kolejnych 50 przypadków zakażenia

Dom Opieki w Grobli współpracuje ze wszystkimi służbami, w tym z sanepidem oraz ze Szpitalem Uniwersyteckim, stosując się do wszystkich wymogów i procedur i radzi sobie dzięki zaangażowaniu własnej kadry, dlatego nie jest konieczna pomoc wolontariuszy.

Ośrodek został podzielony na strefę czystą, w której przebywają osoby z wynikiem ujemnym i izolatorium, gdzie są podopieczni z wynikiem dodatnim. Każda ze stref ma osobne wejście do budynku.

Placówka na własny koszt zorganizowała pierwsze badania wymazobusem wszystkich podopiecznych i pracowników – było to łącznie 245 osób. Władze ośrodka są wdzięczne za wszelką pomoc i wsparcie i chętnie przyjmą środki ochrony osobistej. Można je pozostawić pod bramą nr 1 ośrodka, od strony kościoła. W poniedziałek dary na rzecz ośrodka przekazać ma PCK.

Koronawirus w Polsce. Epidemia przyspiesza

Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce gwałtowanie wzrosła w ostatnich dniach. W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 443 nowych zakażeniach. W sobotę było jeszcze gorzej, bo nowych przypadków zanotowano aż 584, co oznacza rekordowy wzrost od czerwca. Nie lepiej było w poprzednich dniach: w piątek było 458 zakażeń, w czwartek 418, w środę 380, we wtorek 399, w poniedziałek 279.

RadioZET.pl/PAP