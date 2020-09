Kolejna szkoła z koronawirusem. 12 nauczycieli na kwarantannie

W II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie jeden z uczniów zarażony jest SARS-CoV-2. Placówka została o tym poinformowana w niedzielę wieczorem przez sanepid. W związku z tym poniedziałek jest "dniem dyrektorskim". Oznacza to, że w szkole nie będzie zajęć edukacyjnych w tym dniu.

Koronawirus w II LO w Olsztynie

W niedzielę wieczorem dyrekcja II LO w Olsztynie została poinformowana, że jeden z uczniów zaraził się koronawirusem. W związku z tym w poniedziałek odwołano zajęcia edukacyjne.

Czekamy na decyzję sanepidu, czy w związku z potwierdzeniem zakażenia u ucznia naszej szkoły będziemy przechodzić na nauczanie zdalne, czy nie. Sądzimy, czy w ciągu dnia sytuacja się wyjaśni

- powiedziała wicedyrektorka szkoły Beata Kossakowska-Szwałek.

Olsztyn. 12 nauczycieli na kwarantannie

Decyzją sanepidu klasa, w której uczy się chory uczeń oraz 12 nauczycieli, którzy także mieli kontakt z zarażoną osobą, zostali skierowani na kwarantannę. Szkoła przekazała, że telefoniczne poinformowano każdego z rodziców o tym, że zajęcia w poniedziałek zostały odwołane. "Nie sądziliśmy, by w niedzielę po godz. 20 rodzice czytali informacje w dzienniku elektronicznym, dlatego zdecydowaliśmy o tym, że każdy wychowawca zadzwoni do rodziców dzieci ze swojej klasy. W pierwszym tygodniu nauki położyliśmy nacisk na to, by wychowawcy mieli telefony do rodziców, i to się okazało bardzo dobrą decyzją" - wyjaśniła Kossakowska-Szwałek. Wicedyrektorka dodała, że rodzice przyjęli wiadomość z dużą wyrozumiałością oraz zrozumieniem.

12 nauczycieli, którzy mieli kontakt z zarażonym uczniem, przebywa na kwarantannie. Jak oceniła wicedyrektorka II LO w Olsztynie "czasowe wyłączenie takiej grupy nauczycieli z pracy to dla naszej szkoły spore utrudnienie". Beata Kossakowska-Szwałek dodała, że szkoła czeka na dalsze decyzje sanepidu. Wicedyrektorka zapewniła, że szkoła jest gotowa, aby w każdej chwili przejść na system nauczania zdalnego.

To nie pierwsza szkoła, w której potwierdzono zarażenie koronawirusem. W piątek informowaliśmy m.in. o pozytywnym wyniku testu na SARS-CoV-2 u jednego nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku.

