Nawet 1,6 mln Polaków zakażonych koronawirusem? MZ nie zaprzecza

Nawet 1,5 proc. Polaków ma przeciwciała, czyli miała kontakt z koronawirusem – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej 22 czerwca. Nietrudno zauważyć, że 1,5 proc. społeczeństwa to znacznie więcej niż wynika z oficjalnych statystyk resortu zdrowia o zakażeniach w Polsce. Przypomnijmy, że obecnie informuje się o ponad 33,7 tys. zakażeń wykrytych od początku epidemii w naszym kraju. Ile tych zakażeń jest więc w rzeczywistości?

1,5 proc. z 36 mln populacji daje 540 tys. zakażonych, czyli aż 16 razy więcej niż widnieje w oficjalnych raportach – zwraca uwagę Onet. Skąd taka rozbieżność? Portal zapytał o to u źródła. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia dało do zrozumienia, że liczba zakażonych w Polsce może być nawet trzykrotnie wyższa niż ta podana przez Łukasza Szumowskiego.

W Polsce 1,6 mln osób może mieć koronawirusa

Resort wyjaśnia, że w swoich wyliczeniach opiera się na matematycznych modelach rozwoju epidemii MOCOS (MOdelling Coronavirus Spread) naukowców z Politechniki Wrocławskiej, ocenie przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce, a także porównawczym raporcie "Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España" (z hiszp. Narodowe badania seroepidemiologii infekcji wirusem SARS-CoV-2 w Hiszpanii – red.), który zakłada, że odsetek nierozpoznanych przypadków infekcji SARS-CoV-2 w tej części świata waha się od 95 proc. do 99 proc.

Ministerstwo Zdrowia przypuszcza natomiast, że w Polsce odsetek nierozpoznanych przypadków waha się pomiędzy 92 proc. a 98 proc. Jeżeli przyjmiemy, że tych nierozpoznanych infekcji jest 92 proc., to liczba zakażonych wynosi 404 tys., czyli 1,1 proc. populacji. Jeżeli jednak faktycznie, nierozpoznanych jest 98 proc. zakażeń, to rzeczywista liczba infekcji wynosi 1 milion 600 tysięcy. Aktualna liczba zakażeń raportowana oficjalnie przez resort zdrowia to zatem tylko od 2 do 8 proc. rzeczywistej liczby zainfekowanych.

- Ja o milionie zakażonych mówiłem już parę tygodni temu – przypomina w rozmowie z Onetem dr Paweł Grzesiowski.- Zostałem za to zhejtowany przez niektórych profesorów konsultantów, a teraz widzę, że jednak przyjęto tę koncepcję. I to są racjonalne wyliczenia, bo moim zdaniem kontakt z wirusem miało około 3 procent populacji. Mamy już udokumentowane badania seroepidemiologiczne, które pokazują, że w kwietniu w Krakowie było 2 procent zakażonych, a w czerwcu 3 procent w Warszawie. To potwierdza nasze przypuszczenia, że 97% zakażeń nie zostało wykryte testami genetycznymi – powiedział, podkreślając, że choć tak ogromne liczby mogą niepokoić, należy o nich otwarcie informować, bo pozwolą one całkowicie zmienić strategię walki z chorobą.

