Otwarcie granic? Maląg: W przyszłym tygodniu propozycje

Mateusz Morawiecki zapowiedział w środę drugi etap odmrażania gospodarki w Polsce. Dotyczy on m.in. wznowienia działalności galerii handlowych, hoteli i instytucji kultury, także otwarcia żłobków i przedszkoli. A kiedy rząd otworzy granice? Pamiętajmy, że chodzi tu nie tylko o podróże. W związku z zamknięciem granic wielu mieszkańców pogranicza jest po prostu odciętych od rodzin lub miejsc pracy.

- zapowiedziała w środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, przedstawiając w Sejmie informacje na temat działań podejmowanych w celu umożliwienia wykonywania pracy Polakom mieszkającym w obszarach przygranicznych i pracującym poza granicami Polski.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że decyzje dotyczące liberalizacji ograniczeń w ruchu granicznym będą zależeć od sytuacji epidemicznej w Polsce i krajach sąsiednich.

Sama Maląg przyznała, że obowiązek 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy - także przez pracowników przygranicznych – z jednej strony ogranicza rozprzestrzenianie się koronawirusa, jednak z drugiej strony, powoduje ograniczenie w wykonywaniu pracy zawodowej.

Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje, to stwierdzimy, że w większości wypadków Polacy zostali pozostawieni sami sobie i zamiast konkretnej pomocy dostają coraz dłuższe konferencje prasowe