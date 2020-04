Dla kogo otwarcie granic? Studenci i pracownicy bez kwarantanny. Jest projekt

Jeśli rozporządzenie zostanie podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego, wyjątek dla pracowników, uczniów i studentów odnośnie kwarantanny będzie obowiązywać od 4 maja.

Rząd opublikował projekt do konsultacji roboczych i każdy - do piątkowego południa - może nadesłać swoje uwagi. Akurat o tej porze w kilkunastu przygranicznych miastach pracownicy planowali znów wyjść na ulice. Na razie nie wiadomo czy protesty będą odwołane, pracownicy nawołują do masowego wysyłania maili z poparciem dla projektu rozporządzenia.

Przypomnijmy, że pracownicy z pogranicza nie mogą codziennie dojeżdżać do pracy za granicę i wracać do domów od 27 marca.

Radio ZET