Trzeci etap łagodzenia obostrzeń w Polsce. Rząd w środę 13 maja ogłosi terminy znoszenia kolejnych obostrzeń - zapowiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Szczegóły zostaną uzgodnione na wtorkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. ''Gazeta Wrocławska'' ujawniła, że część nowych zasad będzie obowiązywała od 18, a część - od 25 maja.

Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Kiedy otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych? To najczęściej zadawane pytania w sieci. Polacy z niecierpliwością czekają na wprowadzenie trzeciego etapu odmrażania gospodarki. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział na antenie TVP1, że Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie rekomendował przejście do kolejnego etapu odmrażania gospodarki.

Ten etap, jeżeli chodzi o datę powinien zostać ustalony na dzisiejszym posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wczoraj podjęliśmy kierunkowe decyzję, a ogłoszenia terminarza spodziewam się jutro rano

- oświadczył Müller.

Pytany, jakich dziedzin dotyczyć będzie trzeci etap odmrażania gospodarki, wymienił usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Zastrzegł jednak, że ważne jest w tych przypadkach "wypracowanie zaleceń GIS".

Trzeci etap znoszenia obostrzeń. Co oznacza?

Jak nieoficjalnie ustaliła ''Gazeta Wrocławska'', od 18 maja czekają nas następujące zmiany:

otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych w wysokim reżimie sanitarnym. Wczoraj poznaliśmy pierwsze wytyczne dla branży ,

, otwarcie zewnętrznych ogródków restauracji, pubów i kawiarni. Między stolikami zostanie zachowany minimalny odstęp dwóch metrów. Nie będzie konieczności stosowania maseczek i rękawiczek,

w autobusach czy tramwajach zostanie dwuktornie zwiększony dopuszczalny limit pasażerów.

Z kolei od 25 maja każda gmina będzie mogła zadecydować o otwarciu szkół dla dzieci klas I-III. Obecność w szkole nie będzie obowiązkowa.

Co w czwartym etapie luzowania obostrzeń?

Czwarty etap przewiduje otwarcie salonów masażu i solariów, a także umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness. Otwarte zostaną też teatry i kina, ale w nowym reżimie sanitarnym.

RadioZET.pl/TVP/Gazeta Wrocławska/PAP