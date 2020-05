W restauracji przy stoliku tylko rodzina? Wcale nie. Rzecznik rządu tłumaczy

Jesteśmy w trzecim etapie odmrażania gospodarki. Otwarte są już restauracje, choć trzeba dostosować się do nowych zasad panujących w lokalach. Jedna z tych podkreślanych przez Sanepid mówi o tym, że przy jednym stoliku może przebywać tylko rodzina albo osoby, które razem mieszkają. Rzecznik rządu precyzuje: nie, to tylko zalecenie.

Restauracje, kawiarnie i bary od 18 maja są już otwarte. Do całkowitego powrotu do normalności jeszcze jednak daleko. Zmiany odczują wszyscy. Teraz zarówno właściciele, pracownicy, jak i klienci muszą dostosować się do nowego reżimu sanitarnego, który ma zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem do absolutnego minimum. Podstawowe zasady dotyczą limitu osób w lokalu, dezynfekcji i zachowania dystansu pomiędzy stolikami. Jedną z istotniejszych zmian ma być też zasada dot. osób, które w ogóle mogą usiąść przy jednym stoliku. Mowa tu jedynie o członkach rodziny, albo osobach, które razem mieszkają. W pozostałych przypadkach klienci mieliby siedzieć pojedynczo - w ok. 1,5-metrowych odstępach od siebie. Taką informację zamieścił przynajmniej na swoich stronach Sanepid.

Ale czy aby na pewno znajomi, którzy na co dzień nie mieszkają pod jednym dachem, nie mogą wyjść razem na kawę czy drinka? Ta kwestia budzi wiele wątpliwości.

To jest pewnego rodzaju zalecenie, ale nie ma przepisów, które by zabraniały znajomym spotkać się przy jednym stoliku

- powiedział w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce Piotr Müller. Rzecznik rządu dodał, że trzeba do tego podejść w sposób rozsądny. – Jeśli ktoś jest narażony na możliwość zakażenia, to żeby się nie spotykać – mówił. - Nie ma zakazu spotkań ze znajomymi, ale są jasne wytyczne – przypomniał, nawiązując m.in. do zasady zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy stolikami. - Te zalecenia istnieją po to, by łatwiej było zidentyfikować osoby, które miały kontakt z osobą, która okazała się zakażona – powiedział.

Otwarte bary, kawiarnie, ogródki i restauracje – zasady

Przejście do trzeciego etapu odmrażania gospodarki i zniesienie przez rząd części obostrzeń ucieszyło Polaków, ale też zrodziło wiele pytań. Kiedy mogę zdjąć maseczkę w restauracji? Czy można korzystać z barów samoobsługowych? Ile osób może przebywać w lokalu? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych zasad funkcjonowania kawiarni i restauracji.

Czy otwarte są tylko ogródki restauracyjne czy całe lokale?

Od 18 maja można przebywać zarówno w tzw. ogródkach restauracyjnych, jak i na sali w restauracji, barze, kawiarni czy w food court (czyli w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej w centrach handlowych). Obowiązują jednak określone limity miejsc oraz wymogi dotyczącego odległości.

W jaki sposób powinny być rozstawione stoliki w kawiarni czy restauracji?

Między stolikami (licząc od krańca blatów) powinno być 2 m odległości. Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika. Goście siedzący przy osobnych stolikach muszą zachować dystans co najmniej 1,5 metra.

Ile osób może przebywać w restauracji lub barze?

W restauracji, barze czy kawiarni obowiązuje limit gości. Na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2. Przed wejściem do lokalu powinna zostać wywieszona kartka z informacją o limicie klientów.

W restauracji trzeba nosić maseczkę i rękawiczki?

Nie – gdy zajmie się już miejsce przy stoliku. Maseczki i rękawiczki muszą natomiast nosić kelnerzy i pozostałe osoby z personelu. Alternatywą dla rękawiczek jest każdorazowa dezynfekcja rąk po wykonanej usłudze.

Czy klienci restauracji mogą korzystać z bufetów samoobsługowych?

Nie. Przestrzenie samoobsługowe (np., bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów) zostały wyłączone z użytku.

Czy stoliki są dezynfekowane po każdym kliencie?

Tak, wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/Gov.pl