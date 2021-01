Do jednego z policjantów w Karczewie (woj. mazowieckie) w trakcie obchodu podszedł obywatel Ukrainy, który oświadczył, że jest zakażony koronawirusem i nie ma gdzie się podziać. Z bagażami został na ulicy, bo właściciel mieszkania nie zapewnił mu transportu do innego lokum, a współlokatorzy nie wpuścili go do środka.