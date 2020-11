W czwartek 29 października ratownicy medyczny otrzymali zgłoszenie o 61-latku w stanie zagrożenia życia. Wysłano do niego ekipę pogotowia ratunkowego. Lekarzom udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny i trzeba go było pilnie przewieźć do szpitala - podaje Kurier Podlaski.

61-latek miał trafić na oddział placówki w Siemiatyczach. Tak jednak zastano drzwi zamknięte na łańcuch. Do budynku mógł wejść tylko lekarz pogotowia, któremu pracująca w szpitalu lekarka wydała - bez badania pacjenta - konsultację anestezjologiczną. Kobieta odmówiła przyjęcia pacjenta.

Dyspozytor pogotowia postanowił wezwać policję. Funkcjonariusze również nie zostali wpuszczeni na teren szpitala. W tym samym czasie kolejna resuscytacja 61-letniego pacjenta nie przyniosła efektu. Mężczyzna zmarł w karetce przed zamkniętymi drzwiami szpitala.

Śledztwo ws. wydarzeń z 29 października prowadzą policja oraz prokuratura. Policjanci zabezpieczyli dowody i przesłuchali świadków. Dyrektor szpitala w Siemiatyczach poinformował, że w placówce trwa wewnętrzne postępowanie.

Do podobnej tragedii doszło na początku października w Nysie. 61-letni mężczyzna chory na Covid-19 zmarł po ponad godzinnej reanimacji, nie mogąc doczekać się przyjęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wszystkie łóżka z respiratorem były wówczas w tym szpitalu zajęte.

RadioZET.pl/Kurier Podlaski