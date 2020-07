103-latek z Pakistanu pokonał Covid-19. "W ogóle się tym nie przejmował"

Koronawirus, jeśli doprowadzi do choroby Covid-19, jest szalenie niebezpieczny dla osób starszych. Są one w grupie podwyższonego ryzyka, m. in. w związku z obniżoną odpornością.

Tym bardziej o wielkim szczęściu może mówić 103-letni Aziz Abdul Alim, mieszkaniec wioski w dystrykcie Ćitral w Pakistanie. Sędziwiec zakaził się wirusem, przebrnął przez chorobę Covid-19. Zakażenie koronawirusem wykryto u niego na początku lipca.

Koronawirus u 103-latka z Pakistanu. Mężczyzna wyzdrowiał

Martwiliśmy się o niego, biorąc pod uwagę jego wiek, ale on w ogóle się nie przejmował

- powiedział Reuterowi syn Alima, Sohail Ahmed.

Potomek Aziza przekazał, że ojciec przeszedł w życiu tak wiele, że sama pandemia koronawirusa niespecjalnie go przeraża. Nie podobało mu się jednak przebywanie w izolacji – Pakistan podszedł do ograniczeń w sposób restrykcyjny.

Mężczyzna przez lata pracował jako stolarz. Przeżył trzy żony oraz dziewięcioro dzieci. Z relacji syna wynika, że po rozstaniu z czwartą kobietą związał się jeszcze z kolejną. Centrum medyczne, w którym leczył się 103-latek, powstało po hostelu dla dziewcząt i do dziś jest jedynym w okolicy wyposażonym w sprzęt niezbędny do opieki nad pacjentami chorymi na Covid-19.

W Pakistanie wykryto dotąd ponad 270 tys. przypadków Covid-19, a na chorobę zmarło ponad 5,7 tys. ludzi.

RadioZET.pl/PAP/Tribune.com