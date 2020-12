Pasterka w dobie obostrzeń. Rządzący zalecają "nieosobistą wizytę w kościele"

Główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban zaleca wiernym, by w tym roku celebrując pasterkę skorzystali z „nieosobistej wizyty w kościele”. – Jeżeli można skorzystać, to zachęcam – powiedział.

Pasterka w dobie obostrzeń w czasie epidemii koronawirusa nie została odwołana. W kościołach, zgodnie z obowiązującymi od listopada rygorami, może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

Rządzący zalecają jednak, by podobnie jak w ostatnie święta wielkanocne, wierni skorzystali z mszy transmitowanej online i nie gromadzili się w świątyniach. Ostateczna decyzja należy jednak do wierzących.

Pasterka w dobie obostrzeń. Doradca premiera zaleca "nieosobistą wizytę w kościele"

- Jeżeli można skorzystać tym razem z nieosobistej wizyty w kościele, to byłoby wspaniale – skomentował doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban. Horban zaznaczył na antenie Radiowej Jedynki, że jeśli kościoły nie będą zatłoczone, a obecni tam ludzie będą przestrzegali reżimu sanitarnego, to można uczestniczyć w mszy celebrującej narodziny Jezusa Chrystusa. - W telewizji pięknie widać i zdaje mi się również, że jest to te same uczestnictwo w mszy świętej jak osobiste – dodał.

Zdaniem eksperta nowy szczep koronawirusa może przyczynić się w Polsce, jak i innych państwach, do jeszcze gorszej sytuacji niż jesienna druga fala SARS-CoV-2.

- To jest wirus, który prawdopodobnie przenosi się łatwiej. To oznacza, że w bardzo czarnym scenariuszu możemy się spodziewać, że epidemia zacznie się gwałtownie powiększać. Nie będziemy mieli w tym momencie 10 tys. zdiagnozowanych osób dziennie, tylko 50 tys., dlatego może nasz system opieki medycznej, zresztą żaden system opieki medycznej w Europie może nie wytrzymać - stwierdził prof. Horban.

Uspokoił przy tym twierdząc, że zmutowany koronawirus nie jest groźniejszy. Sukces w przezwyciężeniu epidemii widzi w sprawnym zaszczepieniu osób starszych. - Jeżeli uda się ich zaszczepić zgodnie z planem, to mam nadzieję, że będziemy mogli się pożegnać z epidemią - mówił prof. Horban.

RadioZET.pl/Polskie Radio