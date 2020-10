O włączenie wolontariuszy, również duchownych oraz wojska do pomocy chorym w szpitalach apeluje do rządzących immunolog prof. Paweł Grzesiowski. – Potrzebne jest każde realne wsparcie, prócz łóżek z dostępem do tlenu, każde dodatkowe ręce do pomocy, bo nie tylko pacjenci covidowi potrzebują opieki – zwraca uwagę ekspert.