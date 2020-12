Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był pytany w środę w Poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma-Dziewiąta" m.in. o to, czy wiadomo, kim będzie pierwszy zaszczepiony Polak i czy będzie to wydarzenie publiczne. O pierwszym Polaku, który zostanie zaszczepiony na koronawirusa, mówił we wtorek na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. Jak zapewnił, wydarzy się to w ciągu kilku dni.

Pierwszy Polak zaszczepiony na COVID-19 w szpitalu MSWiA. Już wiadomo, kto nim będzie

Kraska powiedział, że pierwsza osoba zaszczepiona zostanie w szpitalu MSWiA w Warszawie. - Tam będzie zaszczepiony pierwszy Polak, to będzie pracownik tego szpitala. Wiem, że jest wielu chętnych, żeby być tym pierwszym. [...] Myślę, że będzie to też jakieś wydarzenie medialne – powiedział.

Kraska przypomniał, że wszystko wskazuje na to, że szczepionka przeciwko COVID-19 pojawi się w Polsce w drugi dzień świąt, w godzinach wieczornych. Dodał, że w planach jest zaszczepienie w niedzielę 27 grudnia 10 tys. osób. Poinformował też, że do końca roku w Polsce ma się pojawić 300 tys. szczepionek.

Kraska poruszył też temat mutacji koronawirusa i tego, czy szczepionka będzie w jego przypadku skuteczna. Powiedział, że według obecnie znanych danych będzie ona działać. Dodał, że producenci, przygotowując szczepionkę, zakładają, że mutacja może wystąpić, dlatego używają tej części łańcucha mRNA, która najrzadziej ulega mutacji – jest najbardziej stabilna.

RadioZET.pl/PAP