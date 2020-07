Dwóch policjantów z komendy ma koronawirusa. 23 poddano izolacji

- Dwóch zakażonych koronawirusem policjantów przebywa na kwarantannie – powiedziała rzeczniczka płockiej policji mł. asp. Marta Lewandowska. Jak zaznaczyła, w przypadku jednego z funkcjonariuszy nie ma przesłanek do tego, by wiązać jego zakażenie z pełnioną służbą, natomiast w przypadku drugiego na razie nie wiadomo, co było źródłem zakażenia.

Policjanci, którzy mieli wcześniej kontakt z tym funkcjonariuszem zostali już odizolowani. Są to 23 osoby. Przebywają obecnie w domu. Zostaną poddani badaniom w kierunku koronawirusa

– wyjaśniła z rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka płockiej policji. W Komendzie Miejskiej Policji w Płocku zatrudnionych jest ok. 400 funkcjonariuszy.

Przypomnijmy, że aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 44146 przypadków zakażenia i 1694 ofiary śmiertelne. W środę Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 512 nowych przypadków oraz poinformowało o śmierci 12 osób.

RadioZET.pl/PAP