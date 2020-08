Epidemia koronawirusa rozpoczęła się w Polsce mocnym uderzeniem – już w marcu rząd zdecydował się na radykalne obostrzenia. Pojawił się nakaz noszenia maseczek, przez pewien czas zalecano wyłączne przebywanie w domu.

Egzekwująca przepisy policja odnotowała do tej pory dziesiątki tysięcy przypadków upomnień i nałożonych mandatów. Samych pouczenia usłyszało może 55 tys. osób.

Raport policji. Tysiące mandatów za niezasłanianie ust i nosa

Sprawdzając obowiązek zakrywania ust i nosa pouczyliśmy już prawie 55 tys. osób, prawie 14 tys. ukaraliśmy mandatem karnym, a w prawie 6 tys. przypadkach skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu

- powiedział dziś PAP Mariusz Ciarka, rzecznik KGP.

Policjanci wykonali prawie 2,7 miliona patroli, niezależnych od sprawdzenia osób będących na kwarantannie w związku z epidemią koronawirusa.

Codziennie nadal angażujemy do działań prewencyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo, porządek publiczny i powstrzymać zarażenia między osobami, ok. 17-20 tys. funkcjonariuszy

- powiedział M. Ciarka.

Omijają kwarantannę na „pomoc w zrobieniu zakupów”

Ostatniej doby policja sprawdziła ponad 85,5 tys. osób skierowanych na kwarantanny. W przypadku 651 doszło do uchybień, co oznaczało wyciągnięcie konsekwencji prawnych. Co ciekawe, 30 przyłapanych osób poprosiło mundurowych o… pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nieprzestrzeganie obostrzeń i przepisów grozi karą ze strony sanepidu na poziomie od 5 tys. zł do 30 tys. zł.

RadioZET.pl/PAP