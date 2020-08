Powrót do szkół nie taki bezpieczny? Oto co myślą rodzice

Nowy rok szkolny coraz bliżej. Już za kilka dni dzieci wrócą do nauki stacjonarnej, co teraz, gdy w kraju wciąż szerzy się epidemia koronawirusa, budzi spore wątpliwości. Co sądzą rodzice? Jak wynika z nowego sondażu Pollster dla "Super Expressu", chcą by ich dzieci poszły do szkoły. Jednocześnie wyniki innego badania wskazują, że rodzice nie uważają szkół za przygotowane na powrót uczniów.