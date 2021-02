Powrót do szkół i na uczelnie? Minister zdrowia Adam Niedzielski odpowiada

Powrót do szkół jest możliwy w najbliższym czasie? O wznowienie nauki stacjonarnej dla klas starszych niż I-III szkół podstawowych oraz dalsze luzowanie obostrzeń w połączeniu z przebiegiem akcji szczepień pytany był podczas piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister powiedział, że głównym – ale nie jedynym – kryterium w tym zakresie jest liczba zakażeń SARS-CoV-2. Zaznaczył jednocześnie, że szczepienia powinny oddziaływać na takie parametry, jak np. liczba zakażeń, zgonów i obłożenie łóżek w szpitalach. - Mamy też świadomość, podejmując te decyzje, że każdy tydzień czy dwa tygodnie [...] to jest co najmniej pół miliona osób zaszczepionych. A dzięki temu, że będziemy już mogli szczepić AstrąZeneką, ta liczba będzie zdecydowanie w tej perspektywie dwutygodniowej rosła – powiedział. Szef MZ przypomniał, że w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejna akcja badań przesiewowych wśród nauczycieli. - Jeżeli zdiagnozujemy, jak wygląda sytuacja po otworzeniu szkół, to będziemy podejmowali decyzje – dodał.

Jedna rzecz, którą będę rekomendował panu ministrowi Czarnkowi, to jest też otworzenie od marca uczelni medycznych, bo tam mamy i zaszczepioną kadrę, i zaszczepionych studentów, którzy są narażeni na bezpośredni kontakt z wirusem, czyli pracują bezpośrednio z pacjentem. Będziemy chcieli, żeby od marca została przywrócona standardowa nauka na uczelniach medycznych – powiedział.

Powrót do szkół - kiedy wróci nauka stacjonarna? Minister odpowiada, od czego to zależy

Szef resortu zdrowia akcentował na konferencji prasowej, że decyzje dotyczące luzowania części obostrzeń są trudne, wiążą się bowiem - jak ocenił - z ogromnym ryzykiem. - Decyzje, które podejmujemy, podejmujemy w logice minimalizacji potencjalnego ryzyka transmisji koronawirusa, które nadal jest realnym zagrożeniem – podkreślił.

Minister mówił, że rozwiązania, które mają zacząć obowiązywać w połowie lutego wprowadzane są warunkowo. - Musimy wszyscy zdawać sobie sprawę, że decyzja jest związane z ryzykiem i dlatego podjęliśmy ją jako warunkową. […] Będziemy mieli do czynienia z pewnym interaktywnym scenariuszem po 12 lutego - w kolejnych dniach i tygodniach od nas będzie zależało, co będzie dalej się działo – wskazał. - Jeżeli będzie przyspieszenie procesu pandemicznego, będę rekomendował wykonanie kroku wstecz i dokonania kolejnych obostrzeń, by utrzymywać pandemię pod kontrolą, czyli na stabilnym co najmniej poziomie – powiedział. Zaznaczył jednocześnie, że jeśli sytuacja będzie się rozwijała lepiej, będzie przestrzeń do dyskutowania, co dalej można robić. - Przyszłość jest naprawdę w naszych rękach - stwierdził.

Na wspólnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w połowie lutego nastąpi otwarcie hoteli i miejsc noclegowych do 50 procent łóżek oraz otwarcie kin i teatrów do 50 procent miejsc. Dopuszczona będzie też aktywność sportowa na terenach otwartych.

RadioZET.pl/TVN/PAP