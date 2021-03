Powrót do szkół możliwy po Wielkanocy? Minister edukacji podaje datę

Powrót dzieci do szkół nastąpi wówczas, kiedy ustąpi trzecia fala - powiedział we wtorek minister edukacji Przemysław Czarnek i podał wstępnie datę 12 kwietnia. Jak dodał, rząd zakłada, że obecny lockdown potrwa trzy tygodnie.

Przemysław Czarnek był pytany w Polskim Radiu 24 o możliwy termin powrotu do nauczania stacjonarnego w szkołach. Przypomnijmy, od poniedziałku do 11 kwietnia uczniowie klas I-III szkół podstawowych uczą się zdalnie. Do 11 kwietnia wydłużona została też nauka zdalna dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich. Zajęcia w przedszkolach nadal odbywają się stacjonarnie.

Powrót do szkół po Wielkanocy? Przemysław Czarnek komentuje

- Powrót do szkół nastąpi wówczas, kiedy ustąpi trzecia fala i sytuacja pandemiczna na to pozwoli. Zakładamy, że ten obecny lockdown będzie trwał trzy tygodnie, stąd te rozporządzenia do 11 kwietnia. Jeśli będzie to możliwe, 12 kwietnia będzie powrót do szkół. Powtarzam: jeśli będzie to możliwe z uwagi na uwarunkowania pandemiczne – podkreślił Czarnek.

Dodał, że "nauczyciele, którzy się zarejestrowali do szczepień, w przytłaczającej większości zostali już zaszczepieni". - Oczekują na szczepienia ewentualnie ci, którzy poprzekładali swoje szczepienia z uwagi na stan zdrowia […], bądź ci, którzy zapisali się w tej ostatniej, uzupełniającej fazie rejestracji – powiedział.

W poniedziałek w rozmowie z portalem Onet.pl szef MEiN powiedział, że w szkołach jest bezpiecznie. Dodał jednak, że ich zamknięcie było konieczne, by ograniczyć przemieszczanie się nie tylko dzieci, ale innych osób i w ten sposób wyhamować zakażenia. - Statystyki pokazują, że problem pojawia się w niewielkiej liczbie placówek. Od 18 stycznia br. ponad 90 proc. szkół w całym kraju (od 99 do około 95 proc. z nich) pracowała w trybie stacjonarnym, z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego - powiedział w rozmowie z portalem.

- Trzeba ten ruch powstrzymać na te trzy tygodnie, bo szpitale przestają być wydolne. Po co zamyka się baseny, muzea czy siłownie? Tam też nie odkryto szczególnych ognisk koronawirusa, ale chodzi o to, żeby ograniczyć mobilność i kontakty ludzi. Trzeba to zablokować na kilka tygodni, by zwalczyć trzecią falę i dać szansę powrotu do nauki stacjonarnej, może nawet na dużo większą skalę. Pod tym względem sytuacja jest analogiczna do grudniowej - podkreślił.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP