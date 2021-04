Powrót do szkół po szczycie epidemii nastąpi już wkrótce? Przemysław Czarnek odniósł się do tej kwestii w czwartek rano w Polskim Radiu 24, wskazując na "obiecujące dane". - Jestem przekonany, że od kwietnia wrócimy do nauki stacjonarnej i w przedszkolach, i w szkołach - zapowiedział.

Powrót do szkoły miał nastąpić po świętach Wielkanocnych. Ważny dla uczniów temat poruszał niejednokrotnie minister edukacji Przemysław Czarnek oraz jego zastępca Dariusz Piontkowski. Wiceszef MEiN mówił w Radiu ZET, że jest szansa na to, że dzieci wznowią naukę stacjonarną jeszcze w tym miesiącu. - Mamy nadzieję, że uczniowie wrócą do szkół być może jeszcze w kwietniu, jeśli to będzie możliwe ze względu na epidemię. Najpóźniej w maju i czerwcu - zapowiedział Gość Radia ZET.

W czwartek w Polskim Radiu 24 szef MEiN potwierdził tę deklarację. Przemysław Czarnek pytany był o to, czy do końca roku szkolnego 2020/2021 uczniowie będą uczyć się zdalnie, czy dokończą go już stacjonarnie w szkołach. Odniósł się też do stwierdzenia, że polscy uczniowie należą do czołówki tych w Europie, którzy najdłużej - bo 35 tygodni - uczą się w domu.

Powrót do szkół - kiedy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej?

- Dokończymy w szkołach, jestem o tym przekonany absolutnie - odpowiedział szef MEiN. Czarnek podkreślił, że w różnych krajach sytuacja epidemiczna jest różna, a mieszkańcy różnie podchodzą do respektowania obostrzeń. - Jestem przekonany, że od kwietnia wrócimy do nauki stacjonarnej i w przedszkolach i w szkołach - zapewnił.

To, że mamy ponad 500 tys. zaszczepionych nauczycieli pozwala nam na myślenie również o decyzjach, które jeszcze w kwietniu chcielibyśmy podjąć, jeśli oczywiście pandemia koronawirusa i ta trzecia fala ustąpi minister edukacji Przemysław Czarnek

Czarnek ocenił w rozmowie z Polskim Radiem, że dane "są dość obiecujące". - Dlatego tylko na tydzień przedłużyliśmy restrykcje, które zostały wprowadzone przed świętami. Ale to zaszczepienie nauczycieli, w liczbie ponad 500 tys., powoduje, że możemy myśleć śmiało o tym, zęby jeszcze w kwietniu uruchomić nauczanie stacjonarne i w przedszkolach i w szkołach, być może w całych podstawówkach. To jest naprawdę realne - mówił Czarnek.

Szef resortu zdrowia wskazał także "priorytetowe kierunki luzowania obostrzeń". - W tym sensie, że pierwsze kroki, jakie będziemy wykonywali, przywracając normalność, to będą powroty do przedszkoli i powroty dla klas I-III. Mam nadzieję [...], że jeszcze w kwietniu przedszkola i te klasy I-III wrócą do nauczania - przedszkola w trybie zwykłym, a klasy I-III - w co najmniej trybie hybrydowym - dodał.

Przemysław Czarnek wyjaśnił także powody powrotu do nauki zdalnej przed Wielkanocą. Jak zaznaczył, chodziło o "ograniczenie skoku zakażeń koronawirusa i wspomożenie systemu ochrony zdrowia". Minister dodał, że nie wszyscy uczniowie w Polsce cały czas uczą się zdalnie. Przypomniał, że od 18 stycznia przez ponad dwa miesiące uczniowie klas I-III szkół podstawowych uczyli się stacjonarnie w szkołach.

RadioZET.pl/PAP/Polskie Radio 24