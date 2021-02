Powrót do szkól klas I-III. Ruszają testy na koronawirusa wśród nauczycieli

Powrót do szkół klas I-III szkół podstawowych miał miejsce 18 stycznia 2021 r. W niedzielę rozpoczynają się powtórne testy na koronawirusa dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych. Podobnie jak styczniowe będą dobrowolne i bezpłatne. Potrwają do 12 lutego. Po nich rozpocznie się testowanie nauczycieli z przedszkoli.

Powtórne testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i nauczycieli szkół specjalnych obejmą te osoby, które były już testowane w ramach powrotu do szkół po feriach zimowych, otrzymały wynik negatywny i chcą się ponownie poddać badaniu. Osoby, które chorowały na COVID-19 i są ozdrowieńcami oraz pozostały personel szkół nie będą uczestniczyły w tym badaniu.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki procedury: zgłoszenie chęci badania, złożenie oświadczenia, powiadomienie o terminie i miejscu badania, wystawienie skierowania, są podobne do tych, które obowiązywały podczas badań styczniowych. Wynik badania będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta. IKP to darmowa aplikacja Ministerstwa Zdrowia. Aby zobaczyć swój wynik, należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub podać swój PESEL. Osoby, które otrzymają pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 muszą poddać się obowiązkowej 10-dniowej izolacji domowej (w przypadku braku objawów) oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ. Konieczne będzie również zgłoszenie osób z kontaktu. Osoby z pozytywnym wynikiem nie będą musiały starać się o uzyskanie zwolnienia lekarskiego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma dostęp do tych danych z systemu informatycznego tzw. systemu EWP, udostępni je pracodawcy. Akcja testowania nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych potrwa do 12 lutego 2021 r.

W niedzielę ruszają testy na koronawirusa wśród nauczycieli

W kolejną niedzielę - 14 lutego, rozpoczną się testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli przedszkoli, w tym pomocy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach. Badanie nie obejmie pracowników pomocniczych np. obsługi administracyjnej, personelu sekretariatu, personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie techniczne placówki, personelu sprzątającego, a także personelu wykonującego bieżące prace naprawcze na terenie przedszkola. Testowanie nauczycieli przedszkolnych potrwa do 19 lutego br.

Poprzednie badania przesiewowe nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i specjalnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 poprzedziły powrót najmłodszych uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach. Także wówczas badania były dobrowolne i bezpłatne. Były wykonywane testem PCR (na obecność genów wirusa). Mogli na nie zgłosić się nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy szkoły, tj. obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający, a także personel wykonujący bieżące prace naprawcze na terenie szkoły. Testy przeprowadzono między 11 a 17 stycznia. Wymazy pobrano od ponad 136 tys. osób. Dzień po zakończeniu testów MEiN podało, że wyniki otrzymało około 134 tys. osób. Pozytywny test na obecność koronawirusa dotyczył 2591 osób tj. 2 proc. wszystkich wyników badań. Nauczyciele, którzy otrzymali taki wynik nie mogli wrócić do pracy stacjonarnej w szkole, ale musieli poddać się 10-dniowej izolacji.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych 18 stycznia, zaraz po feriach zimowych, wrócili do nauki stacjonarnej. Wcześniej, przed feriami i przerwą świąteczną z okazji Bożego Narodzenia, uczyli się zdalnie. Na takie nauczanie przeszli 9 listopada. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od 26 października nadal uczą się zdalnie.

Jesienne zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Przedszkolaki do nauki stacjonarnej wróciły pod koniec maja ub.r.

RadioZET.pl/PAP