Powrót do szkół - decyzją rządu - 18 stycznia br. dotyczyć będzie klas I-III szkół podstawowych. W piątek o godzinie 13.00 odbędzie się czat, w którym udział wezmą prezydent Andrzej Duda i minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek. Spotkanie online będzie dotyczyć właśnie powrotu do nauki stacjonarnej. Transmisja na żywo będzie dostępna na naszym portalu.

W poniedziałek 18 stycznia po feriach zimowych mają wrócić do szkół uczniowie klas I-III szkół podstawowych, pozostali mają nadal uczyć się zdalnie. W ramach przygotowania do powrotu najmłodszych uczniów do szkół od poniedziałku odbywają się badania nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół na obecność SARS-CoV-2. Testowanie potrwa do piątku 15 stycznia. Chęć udziału w badaniu wyraziło 165 tys. osób.

Powrót do szkół klas I-III po feriach. Czat z udziałem ministra Czarnka i prezydenta Dudy

Przemysław Czarnek wcześniej w środę, w wywiadzie dla Onet.pl, pytany był o powrót starszych klas do nauki stacjonarnej. - Chciałbym i takie warianty opracowujemy w ministerstwie, żeby w każdym momencie, kiedy to tylko będzie możliwe z punktu widzenia epidemiologów i wirusologów, kolejne roczniki wracały do nauczania stacjonarnego, bo nauczanie zdalne nigdy nie zastąpi nam nauczania stacjonarnego. Dzieci i młodzież tracą na tym, że są w nauczaniu zdalnym. Więc jak tylko będzie to możliwe z punktu widzenia zdrowotnego i potwierdzą to specjaliści w radzie medycznej przy panu premierze, to będę postulował, żeby wracali do nauczania stacjonarnego, bo to jest potrzebne całemu społeczeństwu, a w szczególności dzieciom i młodzieży – odpowiedział minister.

Zapytano go, czy mógłby doprecyzować, czy najbardziej optymistyczny wariant powrotu uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych to kwiecień, maj czy czerwiec. - W tym optymistycznym wariancie, jeśli nie będzie się zwiększała liczba zarażeń, nie trafi do nas – krótko mówiąc – trzecia fala, mam nadzieję, że już w lutym będziemy mogli przynajmniej w systemie hybrydowym puścić do szkół, do systemu stacjonarnego uczniów klas VIII i klas maturalnych, bo oni tego bardzo potrzebują z uwagi na egzaminy, które są przed nimi, a następnie, jeśli będzie się to dalej wypłaszczało, czy będzie się zmniejszać liczba zakażeń dziennych, będziemy hybrydowo próbowali puszczać do szkół pozostałe roczniki szkolne na zasadzie takiej, żeby nie było tłoku w szkole, by transmisja wirusa była na najniższym poziomie – wskazał.

RadioZET.pl/PAP/Onet.pl