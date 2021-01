Powrót do szkół nie tak szybko. Minister zdrowia o możliwym terminie decyzji

Powrót do szkół? Absolutnie nie rekomenduję – mówił w środę w Radiu ZET minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak się okazuje, decyzji rządu dotyczącej powrotu uczniów do nauki stacjonarnej można spodziewać się najwcześniej w drugiej połowie lutego.

Powrót do szkół w lutym stoi pod znakiem zapytania. W styczniu pojawiało się wiele sugestii, że dzieci z klas starszych niż I-III mogą już w lutym wrócić do nauki stacjonarnej, a wspominał o tym nawet wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Tymczasem według ministra zdrowia to nie jest jeszcze czas na powrót uczniów do szkolnych ław. Adam Niedzielski pytany w środę Radiu ZET, czy otwarcie szkół od 8 lutego w ogóle wchodzi w grę, odpowiedział stanowczo, że on tego nie rekomenduje.

- Nie, ja absolutnie nie rekomenduję dalszego otwierania szkół – powiedział. - Mamy taką ścieżkę przyjętą, że w drugim tygodniu lutego powtarzamy badania przesiewowe nauczycieli i dopiero po obejrzeniu wyników tych badań będziemy rekomendowali dalsze kroki - powiedział minister.

Powrót do szkół - kiedy decyzja rządu?

- Jeżeli okaże się, że puszczenie uczniów z klas I-III (do szkół – red.) nie przyniosło pogorszenia, wzrostu odsetka zachorowań, który w pierwszym badaniu wyniósł 2 proc., to wtedy będziemy mieli przestrzeń do podejmowania dalszych decyzji – dodał, zapewniając przy tym, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni w kwestii otwarcia szkół dla kolejnych uczniów nie będą podejmowane żadne decyzje.

Oznacza to, że wyczekiwana przez uczniów, rodziców i nauczycieli konferencja ministra edukacji odbędzie się najwcześniej w połowie lutego.

RadioZET.pl