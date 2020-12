Powrót do szkół klas I-III będzie przygotowany w reżimie sanitarnym. - Mam nadzieję, że luty, marzec to będzie czas, gdy wszyscy nauczyciele, którzy będą chcieli się zaszczepić przeciwko Covid-19 będą zaszczepieni - zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki pytany był w sobotę w Telewizji Trwam, kiedy będzie możliwy powrót uczniów do szkół oraz o szczepienia nauczycieli przeciwko Covid-19. Szef MEN wyraził nadzieję, że początek szczepień, w zależności od tego, kiedy szczepionka trafi do Polski, będzie już z początkiem roku. - Gdzieś powiedzmy w połowie stycznia. Luty, marzec to będzie ten czas, kiedy nauczyciele będą wszyscy zaszczepieni - dodał Czarnek.

Minister edukacji przypomniał, że szczepienia będą dobrowolne. - Nikogo do szczepień nie zmuszamy. To jest oferta dla nauczycieli. To jest oferta, od której wcale nie uzależniamy powrotu do szkoły. Natomiast to jest wyjście naprzeciw oczekiwaniu wielu nauczycieli. Ci, którzy będą chcieli się zaszczepić będą mogli zrobić to w pierwszej kolejności, bo są w Narodowym Programie Szczepień umieszczeni w pierwszej grupie - wskazał Przemysław Czarnek.

Powrót do szkół w reżimie sanitarnym i testy dla nauczycieli

Minister edukacji i nauki mówił też, że planując powrót do szkół, zwłaszcza dzieci klas I-III szkół podstawowych, czy też powrót stopniowy, "proponujemy nauczycielom przebadanie się na obecność koronawirusa przed powrotem do szkół". Jak dodał, chodzi o to by nauczyciele byli pewni, że nie tylko oni sami są zdrowi, ale zdrowi są też inni nauczyciele w szkole, z którymi będą współpracować.

- Tę ofertę najpierw kierujemy do tych nauczycieli, którzy będą wracać w pierwszej kolejności, jeśli pandemia koronawirusa na to pozwoli. Bo przeżyjemy święta i ferie w odpowiedzialności społecznej i solidarności społecznej, to oczywiście w ostatnim tygodniu feryjnym wszyscy nauczyciele w całej Polsce wracający do szkół będą poddani takim badaniom - podkreślił Czarnek.

Szef MEN zapowiedział, że sam powrót do szkół klas I-III będzie przygotowany w reżimie sanitarnym, zgodnie z rekomendacjami i wymaganiami, które zostały przygotowane wraz z Ministerstwem Zdrowia i służbami sanitarnymi. - Jeśli to będą klasy I-III w pierwszej kolejności, to klasy będą mogły być rozmieszczone w różnych częściach szkół, tak by nie miały kontaktu z sobą oraz by ich nauczyciele nie mieli kontaktu z innymi nauczycielami, po to by ograniczyć możliwość transmisji koronawirusa i wszyscy czuli się bezpiecznie - wskazał Czarnek.

Jak mówił w zależności od sytuacji epidemicznej przygotowane są różne warianty powrotu do szkół, również innych roczników. Dodał, że decyzja na temat powrotu uczniów do szkół zostanie podana z wyprzedzeniem. Pytany, czy informacja na ten temat powrotu do szkół zostanie podana około 10 stycznia odparł, że na pewno dyrektorzy szkół poprzez kuratorów będą monitowani wcześniej. - Będą informowani wcześniej, co do tego, jakie są możliwości i jakie są przypuszczenia. Oczywiście nie o decyzji, ale o gotowości do tego, by przyjąć dzieci, nauczycieli z powrotem do szkół. Nie chcemy, aby to było w ostatniej chwili, żeby to było z odpowiednim wyprzedzeniem, po to, żeby dyrektorzy szkół mogli przygotować szkoły na tę ewentualność - zadeklarował Czarnek.

Obecnie nauka stacjonarna w szkołach została ograniczona do 3 stycznia 2021 roku. Nauka zdalna potrwa do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.

RadioZET.pl/PAP