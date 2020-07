Powrót do szkół. ”Decyzja o zamknięciu będzie należeć do dyrektorów”

Powrót dzieci do szkół. - Zależy nam na tym, by tam gdzie to będzie możliwe, uczniowie poszli do szkół. Decyzja o ewentualnym zamknięciu placówki w związku z sytuacją epidemiologiczną będzie spoczywała na dyrektorach - stwierdził we wtorek wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówił w TOK FM o powrocie do szkół we wrześniu. Na uwagę, że obecnie nie wiadomo, w jakiej formie – stacjonarnej czy zdalnej, będą uruchomiane szkoły, odpowiedział, że decyzja będzie spoczywała na dyrektorach.

Nam zależy na tym, by tam gdzie to będzie możliwe, dzieci poszły do szkół. Ale sytuacja epidemiologiczna zmienia się w sposób dynamiczny i trudny do przewidzenia. Naszym celem jest, by być gotowym na wypadek pesymistyczny, czyli sytuacji, w której nie ma możliwości, żeby dzieci poszły do szkoły. To jest oczywiście wariant, którego chcielibyśmy uniknąć, ale musimy być na niego gotowi

- podkreślił Cieszyński. Dodał, że do dyspozycji dyrektorów będzie lokalny inspektor sanitarny, który będzie ich wspierał i informował, jakie są przesłanki do podejmowania konkretnych decyzji.

Wiemy, że sytuacja dotycząca epidemii jest zróżnicowana. Dlatego te decyzje - w mojej ocenie - warto, by były podejmowane indywidualnie

- powiedział wiceszef MZ.

Powrót dzieci do szkół. Decyzja o zamknięciu będzie należeć do dyrektorów

Janusz Cieszyński odnosząc się do stwierdzenia, że jest to próba przerzucenia odpowiedzialności na dyrektorów szkół bez przekazania im pieniędzy na doprowadzenie dobrej jakości internetu czy zapewnienie hybrydowej edukacji, Cieszyński zauważył, że w ostatnich miesiącach Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło setki milionów złotych na zakup komputerów dla szkół. - Nigdy wcześniej polskie szkoły nie dostały tyle, jeśli chodzi o dostęp do bezpłatnego internetu i wyposażenie w sprzęt komputerowy - wskazał.

Jeśli chodzi o organizację zajęć po 1 września, na pewno będziemy w lepszej sytuacji niż kilka miesięcy temu

- dodał. Na pytanie, czy oddanie dyrektorom szkół decyzji o ewentualnym zamknięciu placówek jest wstępem do regionalizacji polityki sanitarnej, np. zamykania jednego województwa, miasta czy gminy, Cieszyński wskazał, że resort od początku jest na to gotowy, natomiast do tej pory nie było w Polsce takiej skali epidemii, żeby wprowadzać tak daleko idące decyzje.

Nowe wytyczne dla szkół od 1 września

Nowe wytyczne epidemiologiczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2020 roku, opracowuje minister edukacji narodowej we współpracy z głównym inspektorem sanitarnym. Zalecenia będą miały zastosowanie do organizacji pracy szkoły dla dzieci i młodzieży w systemie stacjonarnym. MEN we wtorkowym komunikacie zapewnia, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera i ministra edukacji narodowej, resort edukacji przygotowuje się do normalnej, stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych od 1 września.

