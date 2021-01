Mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, że maturzyści nie będą mogli wrócić do szkoły, ale teraz nadal jesteśmy na etapie walki z pandemią - mówił prezydent Andrzej Duda podczas piątkowej sesji Q&A dotyczącej powrotu do stacjonarnej nauki.

Powrót do szkół 18 stycznia - decyzją rządu - dotyczyć będzie klas I-III szkół podstawowych. Coraz częściej pojawia się jednak pytanie o to, kiedy do nauki stacjonarnej wrócą starsi uczniowie, a przede wszystkim maturzyści. Odpowiedzieć na nie próbowali w piątek po południu Andrzej Duda i Przemysław Czarnek. Prezydent i minister edukacji brali udział w specjalnej sesji Q&A z internautami.

- Mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, że państwo maturzyści nie będziecie mogli wrócić do szkoły, ale jesteśmy na etapie walki z koranawirusem i nikt nie jest w stanie do końca przewidzieć tego, co będzie - powiedział Duda. Dodał, że ma nadzieję, że liczba zachorowań będzie się zmniejszała, ale jednocześnie przypomniał, ze eksperci przewidują, że należy się spodziewać trzeciej fali zachorowań.

Towarzyszący prezydentowi szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek przypominał, że w zasadach wprowadzonych przez rząd w związku z pandemią przewidziano stacjonarne, indywidualne konsultacje dla uczniów klas ósmych i maturalnych.

Minister edukacji: robimy, co w naszej mocy

- Bardzo prosimy dyrektorów i nauczycieli o stosowanie tego przepisu i zapraszanie ósmoklasistów i maturzystów na konsultacje stacjonarne do szkół, co będzie możliwe od 18 stycznia - powiedział Czarnek. - Będziemy robić wszystko, żeby w miarę ograniczania skali pandemii koronawirusa przywracać nauczanie stacjonarne w tych dwóch grupach wiekowych: ósmoklasistów i maturzystów. Mamy świadomość, że przed wami wielkie wyzwanie - egzaminy - dodał.

Prezydent Duda zwrócił się do maturzystów, by - w wypadku gdyby szkoła nie zorganizowała im konsultacji po 18 stycznia - oni sami zwracali się do dyrekcji szkoły o taka formę wparcia ich nauki. - Miejmy nadzieję, że chociaż w ten sposób będziecie mogli państwo lepiej przygotować się do egzaminów maturalnych - powiedział.

Czarnek ocenił też, że "całkiem niedawno ogólnopolski strajk nauczycielski wyłączył nauczanie w ogóle", a nie tylko stacjonarne. "Pandemia wiosenna, również jesień i okres przedświąteczny spowodowały, że zakres materiału, który mógł być możliwy do przekazania uczniom w warunkach stacjonarnych, nie został zrealizowany, bo nauka zdalna nie jest tak efektywna jak stacjonarna. Dlatego podjęliśmy decyzję o ograniczeniu wymogów na egzaminie maturalnym" - powiedział szef resortu edukacji i nauki.

Podczas sesji padło też pytanie, co będzie z maturami za dwa lata, "dla rocznika nowej reformy". Na to pytanie odpowiedział Czarnek: "Pracujemy intensywnie nad rozporządzeniem dotyczącym matur w 2023 r. Niebawem zostanie ono wydane, w grudniu 2021 r. będą już arkusze pokazowe, w grudniu 2022 r. arkusze do egzaminów próbnych, będą informatory po ukazaniu się rozporządzenia i wszystko będzie jasne. (...) Do wszystkiego się przygotujemy" - zapewnił minister. Dodał, że jeśli pandemia będzie uniemożliwiała nauczanie stacjonarne w przyszłości, rząd "będzie odpowiednio reagować".

RadioZET.pl/PAP