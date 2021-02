Powrót do szkół klas starszych? "Rozważamy 5 wariantów"

Powrót do szkół klas starszych rozpatrywany jest w kilku wariantach. - Od grudnia informuję, że rozważamy 5 wariantów powrotu do szkół i to się nie zmienia. Każdy jest prawdopodobny - odpowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, pytany w czwartek o sprecyzowane plany dotyczące wznowienia nauki stacjonarnej.

Powrót do szkół klas starszych niż I-III szkół podstawowych – jaki wariant powrotu do nauki stacjonarnej przewiduje rząd? O to pytała ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka nasza reporterka Joanna Mąkosa. W pytaniu pojawiły się kwestie dotyczące różnych rozwiązań: czy w następnej kolejności do szkół wrócą tylko klasy starsze, które przygotowują się teraz do egzaminów (m.in. VIII-klasiści i maturzyści), a dopiero później wszyscy pozostali? Czy może powrót do szkół planowany jest na szeroką skalę dopiero gdy pandemia się ustabilizuje? – Od grudnia informuję, że rozważamy 5 wariantów powrotu do szkół i to się nie zmienia. Każdy jest prawdopodobny – odparł Przemysław Czarnek.

Każdy wariant uzależniony jest od wszystkich czynników, o których mówiłem […]. Od tego, jakie będą wyniki testowania nauczycieli w tym tygodniu, od tego, jakie będą wyniki testowania nauczycieli w przyszłym tygodniu, od tego, ilu nauczycieli ostatecznie zgłosi się do szczepień i od tego ilu zostanie zaszczepionych. Mamy nadzieję, że to wszystko będzie w ciągu następnych kilku tygodniu. No i ostatecznie – co najważniejsze – od wszystkich innych czynników pandemicznych: od dziennej liczby zakażeń i zgonów, od liczby wolnych łóżek, od tego, co się dzieje na świecie […] – kontynuował minister edukacji i nauki. Dodał, że każdy wariant od grudnia jest rozpatrywany i każdy z nich jest "na stole".

Powrót do szkół klas starszych? Czarnek: rozważamy 5 wariantów

Podczas konferencji prasowej Czarnek był kilkukrotnie pytany, czy są sprecyzowane plany powrotu starszych dzieci do nauki stacjonarnej. - Wydajemy rozporządzenie przedłużające obecny stan do końca lutego - klasy I-III w trybie stacjonarnym, pozostali w trybie zdalnym - oświadczył minister edukacji i nauki. Jak podkreślił, "klasy ósme i maturalne bardzo często korzystają i będą nadal korzystały w kolejnych tygodniach z konsultacji indywidualnych i w niewielkich grupach". Organizowane są dla nich sprawdziany i egzaminy próbne - dodał.

Czarnek przekazał, że ministerstwo będzie w najbliższym czasie analizować m.in. liczbę zakażonych wśród testowanych nauczycieli, liczbę pracujących szkół w trybie stacjonarnym oraz zdalnym, co ma - jego zdaniem - pozwolić w perspektywie dwóch tygodni na podjęcie decyzję dotyczącej przyszłości nauki stacjonarnej w szkołach.

18 stycznia uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy od 9 listopada uczyli się zdalnie, wrócili do nauki stacjonarnej. W dniu powrotu nauka w trybie stacjonarnym prowadzona była 14 383 szkołach podstawowych, tj. w 99,6 proc. z nich. W 9 szkołach podstawowych w klasach I-III odbywała się w trybie zdalnym, a w 51 w trybie mieszanym, gdzie część uczniów uczy się w szkole, a część na odległość. Jesienne zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Przedszkolaki do nauki stacjonarnej wróciły pod koniec maja ub.r.

RadioZET.pl/PAP