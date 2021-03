Nauka hybrydowa dla najmłodszych uczniów z czterech regionów. Do 28 marca roczniki I-III nadal uczą się stacjonarnie w szkołach, z wyjątkiem dzieci z woj. lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, które przechodzą na nauczanie hybrydowe, czyli naprzemienne. Wydłużona została także nauka zdalna dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich.

W poniedziałek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z nią do 28 marca wydłużone zostaje zdalne nauczanie dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Do 28 marca zawieszone jest też stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

Nauka zdalna i hybrydowa. Nowe zasady funkcjonowania w szkołach

Nauka młodszych uczniów - z klas I-III szkół podstawowych - pozostaje bez zmian, z wyjątkiem czterech województw: lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Tam do 28 marca zawieszona zostaje nauka stacjonarna w klasach I-III szkół podstawowych; uczniowie z tych klas przechodzą na nauczanie w trybie hybrydowym. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego jest to złagodzenie dotychczasowych obostrzeń (w tym województwie uczniowie klas I-III szkół podstawowych od 1 marca uczyli się zdalnie). W pozostałych trzech województwach jest to zaostrzenie restrykcji.

Nauczanie hybrydowe - zgodnie z nowelą - ma polegać na tym, że nie więcej niż 50 proc. uczniów ma realizować zajęcia w szkole, a co najmniej 50 proc. uczniów ma realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor szkoły ma ustalić harmonogramu prowadzenia zajęć zdalnie i w budynku szkoły, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W pozostałych 12 województwach uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, nadal uczą się w tym trybie. W całym kraju w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia, tak jak dotąd, odbywają się stacjonarnie.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP