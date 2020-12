Powrót do szkół w styczniu? Jak poinformował na antenie TVN24 rzecznik rządu Piotr Müller 10 stycznia 2021 roku zapadną decyzje ws. obecnie obowiązujących obostrzeń, wynikających z pandemii koronawirusa. Wśród nich również decyzja dotycząca powrotu do nauki stacjonarnej w szkołach.

Powrót do szkół możliwy będzie w styczniu 2021 roku? Tego na razie nie wiemy. Jak jednak wskazał rzecznik rządu Piotr Müller wszelkie decyzje dotyczące obecnie obowiązujących obostrzeń, wprowadzonych przez rząd z powodu pandemii koronawirusa zapadną 10 stycznia. Dotyczyć będą także możliwego powrotu do nauki stacjonarnej. Müller w TVN24 był również pytany o pojawiające się apele, by rząd zniósł zakaz poruszania się dzieci do 16. roku bez opieki rodzica w dni powszednie w godz. 8.00-16.00. Rzecznik odparł, że rząd wraz z m.in. ekspertami z Rady Medycznej na bieżąco analizuje zakres obostrzeń.

- Żadnego wariantu w tej chwili nie wykluczam - powiedział. Zaznaczył przy tym, że dopiero za kilka dni będzie wiadomo, jak wygląda sytuacja pod kątem zakażeń w okresie świątecznym.

Dopytywany, czy jeśli ta liczba będzie niska, jest szansa na zniesienie tego zakazu w okresie ferii, które mają trwać do 17 stycznia, Müller odparł: "takiej decyzji nie wykluczam, aczkolwiek nie jestem tutaj optymistą, jeżeli chodzi o modyfikowanie ograniczeń do 17 stycznia". Rzecznik dodał, że decyzje dotyczące działań po 17 stycznia będą podejmowane "pewnie w okolicach 10 stycznia, znając już dane dotyczące aktualnej liczby zakażeń".

Powrót do szkół. Rzecznik rządu mówi, kiedy zapadnie ostateczna decyzja

Rzecznik rządu w rozmowie w TVN24 był pytany też o kwestię zakazu przemieszczania się w sylwestrową noc. - Policja będzie egzekwowała kwestie obowiązujących zakazów. Jedna to kwestia zakazów, które obowiązują już dłuższy czas, czyli m.in. zgromadzeń publicznych - limit do 5 osób. Druga kwestia to zakaz przemieszczania się od godz. 19 (31 grudnia) do godz. 6 (1 stycznia) - wskazał.

Dopytywany czy osoby, które będą się przemieszczały w noc sylwestrową, muszą liczyć się z mandatem, Müller odparł, że "jakiś mandat jest możliwy do otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami". Zaznaczył jednocześnie, że nie musi to być 30 tysięcy złotych, gdyż istnieje zasada proporcjonalności i to od policjanta będzie zależeć, czy będzie to pouczenie, czy mandat, i w jakiej wysokości. Jak wskazał, ograniczenie w przemieszczaniu się poza określonymi celami jest obowiązującym przepisem prawa.

