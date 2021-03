Powrót do szkół został odwleczony w czasie wskutek szerzenia się trzeciej fali zakażeń koronawirusem. Jeszcze przed czwartkową konferencją ministra zdrowia o dalszej formie nauki wypowiadał się rzecznik rządu.

Piotr Mueller odpowiadał w Radiu Plus na pytanie, czy jest możliwy powrót do szkoły i tradycyjna nauka jeszcze w obecnym roku szkolnym. Rzecznik rządu przyznał, że nawet krótki czas nauki stacjonarnej, 2-3 tygodnie, "ma ogromną wartość nie tylko z punktu widzenia edukacyjnego, ale też społecznego".

Powrót do szkół a regionalizacja? "Jeżeli by sytuacja pozwoliła"

"Bylibyśmy za tym, aby kiedy to będzie tylko możliwe, podjąć decyzje na tyle bezpieczne, żeby otwierać szkoły, ale jednak mimo wszystko w kierunku otwierania tam, gdzie to będzie możliwe oczywiście. Nie spodziewam się, żeby to było z dnia na dzień otwarcie wszystkich szkół, ale stopniowe, jeżeli by na to sytuacja pozwoliła, to bylibyśmy za tym" - oświadczył Müller.

Przypomnijmy aktualną sytuację ze szkolnictwem, po konferencji ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego. Decyzją szefa MZ zaostrzono restrykcje w woj. mazowieckim i lubuskim, które przekładają się również na zmiany w szkolnictwie. Nie wszyscy uczniowie klas I-III z tych regionów będą mogli dalej uczęszczać do szkół. Nauka będzie odbywała się w drodze hybrydowej – w miejscach o stabilnej sytuacji epidemicznej najmłodsi uczniowie pójdą do szkół. W rejonach z wysokimi wskaźnikami zakażeń uczniowie będą uczyli się z domów.

Tylko w formie zdalnej, co najmniej do 28 marca, uczą się uczniowie w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie od początku miesiąca jest najtrudniejsza sytuacja epidemiczna. Z kolei w woj. Pomorskim od 13 do 20 marca wprowadzona zostanie edukacja hybrydowa w klasach I-III.

