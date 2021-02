Liczba zakażeń wzrasta. Rząd ponownie zamknie szkoły? Minister zdrowia komentuje

Rząd znów zamknie szkoły? Nieoficjalnie mówi się o powrocie lockdownu i obostrzeń. Czy uczniowie ponownie zostaną zamknięci w domach? Według Adama Niedzielskiego "system nauczania w klasach I-III nie przyczynia się wyraźnie do przyspieszenia procesów pandemicznych".

Koronawirus w Polsce nie ustępuje. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o największym przyroście przypadków w lutym. Odnotowano ponad 9 tys. zakażeń SARS-COV-2. Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zapowiedziała, że decyzje dotyczące utrzymania lub zniesienia obostrzeń mają zostać podjęte w przyszłym tygodniu. Czy rząd w takiej sytuacji zdecyduje się na ponowne zamknięcie szkół? Kwestia ta została poruszona na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia.

Adam Niedzielski przypomniał, że powrót najmłodszych uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach poprzedziły badania przesiewowe na obecność wirusa SARS-CoV-2 nauczycieli klas I-III. Niedzielski przekazał, że wymazy pobrano wówczas od ponad 136 tys. osób. - Zidentyfikowaliśmy, że 2 proc. osób miało pozytywny wynik testu. To oznacza, że mimo tego, iż zgłaszali się nauczyciele, którzy raczej nie mieli poczucia, że są chorzy, bo inaczej byliby w kontakcie np. z POZ, to wirus jest obecny w tej populacji bezobjawowo bądź skąpo objawowo - powiedział minister zdrowia.

Adam Niedzielski: w szkołach sytuacja pandemiczna jest stabilna

Szef resortu zdrowia wskazał, że testy zostały powtórnie przeprowadzone w ubiegłym tygodniu (od 7 do 12 lutego). Tym razem - jak zaznaczył minister - na testy zgłosiła się zdecydowanie mniejsza grupa pedagogów - trochę powyżej 30 tys. - To cały czas jest jednak reprezentatywna grupa, bo pochodząca ze wszystkich regionów Polski. Po blisko czterech tygodniach funkcjonowania klas I-III, mamy w zasadzie powtórzenie wyniku, który mieliśmy w styczniu. On wynosi również około 2 proc. zakażonych - powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że testowanie nauczycieli to przykład polskich badań, które przekonują, że system nauczania w klasach I-III nie przyczynia się wyraźnie do przyspieszenia procesów pandemicznych.

Dlatego też patrząc na tę sytuację, która dzieje się dookoła nas, ja nie będę rekomendował ponownego zamykania szkół, bo wydaje się, że tutaj sytuacja pandemiczna jest stabilna. minister zdrowia Adam Niedzielski

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych zaraz po feriach zimowych wrócili do nauki stacjonarnej. Wcześniej, przed feriami i przerwą świąteczną z okazji Bożego Narodzenia, uczyli się zdalnie. Na takie nauczanie przeszli 9 listopada. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od 26 października nadal uczą się zdalnie.

Jesienne zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Przedszkolaki do nauki stacjonarnej wróciły pod koniec maja zeszłego roku.

RadioZET.pl/PAP