Powrót do szkoły uczniów klas 1-3 stał się faktem. Dla rodziców, uczniów i nauczycieli to szansa, by po wielu tygodniach żmudnej pracy zdalnej złapać oddech. Do Polski dotarła w poniedziałek kolejna dostawa szczepionek firm Pfizer i BioNtech, jednak nawet o połowę mniejsza niż pierwotnie zakładano. Najnowszy raport o koronawirusie poznamy po godz. 10. Zapraszamy do śledzenia całodniowej relacji na RadioZET.pl.

Powrót do szkoły najmłodszych uczniów w szkołach podstawowych stał się faktem. Dla rodziców i ich pociech to spore udogodnienie po wielu tygodniach przerwy i nauki zdalnej

Świat z niepokojem patrzy na Rosję i aresztowanie Aleksieja Nawalnego tuż po jego przylocie do Moskwy. Stanowczo zareagowała polska strona, m. in. premier Mateusz Morawiecki i szef MSZ Zbigniew Rau, domagając się uwolnienia rosyjskiego opozycjonisty

Najnowszy raport o koronawirusie poznamy po godz. 10. W niedzielę odnotowano nieco ponad 6 tys. zakażeń i 141 zgonów na Covid-19

Do Polski dotarła dziś kolejna dostawa szczepionek firm Pfizer i BioNtech. Szef KPRM zastrzegał jednak, że z racji na prace remontowe firmy będzie ona mniejsza, co najmniej o 40 procent

Powrót do szkoły uczniów klas 1-3 szkół podstawowych jest już faktem. To jedyne ze zdjętych przez rząd od 18 stycznia obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa. Starsi uczniowie kontynuują naukę w formie zdalnej, co najmniej do 31 stycznia.

Powrót do szkoły. Uczniowie i rodzice odetchną?

Ministerstwa zdrowia oraz edukacji i nauki będą bacznie obserwować rozwój sytuacji epidemicznej po powrocie najmłodszych uczniów do szkół. Jeśli nie dojdzie do skoku zakażeń, kolejni uczniowie będą mogli wracać do tradycyjnej nauki w szkołach.

Sytuację obserwował z rana w jednej z łódzkich podstawówek lokalny reporter Radia ZET Mateusz Szkudlarek. Pierwsze zajęcia ruszyły o godz. 7:30. Nasi rozmówcy mówili, że cieszą się, że ich dzieci wracają do szkoły, gdyż wszyscy byli mocno zmęczeni nauką zdalną. Jest też jednak obawa przed możliwym zakażeniem, mimo sanitarnego reżimu.

Aleksiej Nawalny aresztowany w Rosji. Stanowcze reakcje polskiego premiera i MSZ

Świat z niepokojem patrzy na Rosję i aresztowanie Aleksieja Nawalnego tuż po jego przylocie do Moskwy. W USA trwają przygotowania do zaprzysiężenia prezydenta elekta Joe Bidena, a w administracji trwa wielka wymiana urzędników.

