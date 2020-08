Po wakacjach zmiany w szkołach. Dzieci będą się uczyć w systemie hybrydowym?

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostał już niespełna miesiąc, a nikt nie wie, czy uczniowie wrócą do stacjonarnych zajęć czy będą kontynuować naukę zdalną. Zgodnie z zapowiedziami rządu ostateczna decyzja zapadnie dwa, a nawet tydzień przed zakończeniem wakacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa różne scenariusze, ale jak dotąd konkretów brak.

Tymczasem zakażonych koronawirusem z każdym dniem przybywa i nadejście drugiej fali epidemii staje się bardziej realne. Szefowie placówek oświatowych na własną rękę przygotowują więc scenariusze na nowy rok szkolny.

System hybrydowy w szkołach?

Jak wynika z ustaleń „Dziennika Gazety Prawnej”, dyrektorzy szkół starają się we własnym zakresie przygotować rozwiązania, które pomogą ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w placówkach. Mowa o hybrydowym, czy inaczej mówiąc dualnym kształceniu. Oznacza to, że gdy część uczniów chodzi do szkoły, pozostali łączą się z nauczycielem zdalnie.

Klasa mogłaby zostać podzielona na pół. Jedna grupa przychodziłaby do szkoły na rano, a druga na popołudnie, albo część dzieci miałaby zajęcia jednego dnia, a druga następnego. Można też podzielić dzieci klasami i wyznaczyć im zajęcia w co drugi dzień

– tłumaczył w rozmowie z dziennikiem dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar.

Zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego drugi września powinien być już dniem normalnej nauki w szkołach. Jak jednak mówił w poniedziałek na antenie radiowej Jedynki, w rządzie mówi się o wprowadzeniu w powiatach możliwości reagowania na sytuację epidemiczną, czyli np. prowadzeniu mieszanej edukacji zdalnej i w klasach lub ewentualnie prowadzeniu lekcji tylko zdalnie.

RadioZET.pl/DGP/PAP/Polskie Radio