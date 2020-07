Powrót dzieci do szkół we wrześniu nie jest przesądzony. Decyzja w sprawie powrotu do stacjonarnej nauki w szkołach ma zostać podjęta na tydzień, dwa przed rozpoczęciem roku szkolnego. - Podobnie będzie w październiku w przypadku wyższych uczelni – zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.