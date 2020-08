Powrót dzieci do szkół nastąpi 1 września. W szkołach na Podkarpaciu uczniowie będą musieli nosić przyłbice, a zajęcia wychowania fizycznego będą odbywać się na zewnątrz – to wytyczne podkarpackiego inspektora sanitarnego dla dyrektorów szkół w regionie.

Czy uczniowie wrócą do szkół 1 września? Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej potwierdził na antenie Polsat News, że "taki jest plan". Mogą jednak pojawić się wyjątki. Szef resortu zdrowia przekazał, że jeżeli w jakiejś placówce dojdzie do zarażenia koronawirusem, ''część uczniów i pracowników powinna być odesłana na kwarantannę''. Piontkowski dodał, że jeśli na terenie szkoły nic się nie wydarzy, nie będzie obowiązku noszenia masek na twarzy. Jednak nikt nie będzie też tego zabraniać.

Powrót dzieci do szkół. W szkołach na Podkarpaciu uczniowie będą nosić przyłbice

We wtorek na konferencji prasowej w Rzeszowie podkarpacki sanepid poinformował o przygotowaniach do rozpoczęcia roku szkolnego. Dyrektorzy placówek w regionie dostali wytyczne ministra zdrowia, edukacji narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch podkreśliła, że dyrektor po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego będzie mógł zdecydować o formie prowadzenia zajęć, czy będą to lekcje online czy hybrydowe.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Adam Sidor zaznaczył, że wśród jego rekomendacji dla dyrektorów szkół jest wyposażenie każdego ucznia w przyłbice oraz prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na zewnątrz, bez względu na warunki atmosferyczne.

Każdy dyrektor ma stworzyć warunki do bezpiecznej nauki. I na trzech konferencjach z dyrektorami placówek z regionu mówiłem o moich rekomendacjach i nie słyszałem żadnego głosu sprzeciwu. Żaden dyrektor nie mówił, że będzie z tymi rekomendacjami jakiś problem

– zaznaczył. Sidor argumentował, że w warunkach szkolnych, kiedy nie można zachować dystansu, jedynym sposobem na zmniejszenie ryzyka zakażenie jest zasłanianie nosa i ust. – Póki co nie mamy leku ani szczepionki, dlatego musimy przestrzegać tych zasad – mówił.

Przyłbice zapewnić uczniom ma dyrekcja danej szkoły. Część dyrektorów, jak mówił Sidor, już zakupiła odpowiedni sprzęt. Jego zdaniem, przyłbice mogą też kupić dzieciom rodzice lub zrobić je własnoręcznie w domu. Obecna na konferencji wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka powiedział, że jeśli dyrektor nie będzie miał pieniędzy na zakup przyłbic, powinien zwrócić się o ich dofinansowanie do lokalnego samorządu.

RadioZET.pl/PAP