Z powodu problemów technicznych z instalacją tlenową 12 zaintubowanych pacjentów ewakuowano z jednej z hal szpitala tymczasowego w Poznaniu. Chorzy na Covid-19 trafili do szpitala zakaźnego przy ulicy Szwajcarskiej.

Do częściowej ewakuacji szpitala tymczasowego w Poznaniu doszło we wtorek (30 marca) przed południem. Z powodu awarii instalacji tlenowej na jednej z hal zdecydowano o przewiezieniu 12 zaintubowanych pacjentów chorych na Covid-19 do szpitala miejskiego im. J. Strusia.

Poznań. Awaria instalacji tlenowej w szpitalu tymczasowym

Po godzinie 12 Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że "po pełnym przywróceniu działania instalacji tlenowej" zakończyła się diagnostyka pacjentów szpitala tymczasowego na Międzynarodowych Targach Poznańskich. – Zdaniem dyrektora szpitala sytuacja jest stabilna i nie zachodzi konieczność dalszych transportów chorych – podał.

Lokalny portal epoznan.pl przekazał, że według jego nieoficjalnych informacji w szpitalu tymczasowym nie doszło do awarii instalacji tlenowej. "Po prostu tlen się skończył - nikt go nie zamówił" – napisał portal. Tomasz Stube nie potwierdził tej informacji. – Na pewno wojewoda zażąda pisemnych informacji oraz dokładnego raportu. Ta sprawa będzie weryfikowana przez zespół zarządzania kryzysowego – powiedział.

– Na pewno tlen był dostarczony w mniejszych ilościach. Na pewno doszło do zakłóceń w dostawach tlenu po informacji, którą przedstawił dyrektor szpitala - o awarii i problemach związanych z ciśnieniem w instalacji tlenowej w jednej z hal – dodał Stube.

Szpital tymczasowy na MTP dysponuje 272 miejscami dla pacjentów z koronawirusem. We wtorkowy poranek przebywało w nim 258 chorych, w tym 17 osób podłączonych do respiratorów. Według założeń w razie potrzeb placówka tymczasowa na MTP może zostać rozbudowana na tyle, by przyjąć ponad 500 chorych.

