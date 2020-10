Koronawirus nie zwalnia. Rekord zakażeń odnotowaliśmy w sobotę, 10 października, kiedy wykryto ponad 5000 przypadków, a - zgodnie z prognozą premiera Mateusza Morawieckiego - "podwojenie liczby zakażeń będzie zachodziło co trzy dni". Pesymistyczne wieści płyną ze szkół. To stamtąd pochodzi wiele ognisk SARS-CoV-2. Mimo to na razie rząd nie zdecydował się zamknąć placówek oświatowych.

Podczas sobotniej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali, że sytuacja w szkołach jest opanowana. "Dlatego dzisiaj nie widzimy konieczności, żeby wprowadzać tryb nauki w trybie zdalnym" - oświadczył szef rządu. Sytuacja ta nie spotkała się ze zrozumieniem uczniów, którzy skrzyknęli się na Twitterze, organizując protest uczniowski. "Przykro mi, że oni nie rozumieją tego, że my po prostu się boimy. Tego że nie chcemy zarazić ani siebie ani naszych bliskich" - napisali.

Koronawirus w Poznaniu. Uczniowie z rodzinami na kwarantannie

Kolejne zakażenie koronawirusem wykryto w liceum. Tym razem chodzi o Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. "W związku z przekazaną mi informacją o stwierdzeniu przypadku koronawirusa wśród nauczycieli WF-u w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, po konsultacji z pracownikami sanepidu i przedstawieniu okoliczności sprawy, zgodnie z decyzją tej instytucji informuję wszystkich członków społeczności szkolnej o jej konsekwencjach" - poinformował w niedzielę wieczorem na stronie internetowej szkoły jej dyrektor Jerzy Sokół.

Kwarantanną do 19 października objęto wszystkich nauczycieli WF-u. "Dodatkowo, uczennice klas: 1A, 1D, 2 pA, 2 pF, 2 gF, 3A, 3B i 3G, które w dniach od 5 do 9 X 2020 r. uczestniczyły w lekcjach WF, decyzją PPIS na czas ustanowionego nauczania zdalnego mają dodatkowo nałożoną kwarantannę, która obejmuje również członków ich rodzin" - czytamy w oświadczeniu szkoły.

Zgodnie z komunikatem od 12 października do 16 października uczniowie wszystkich klas przechodzą na nauczanie zdalne. Uczniowie klas: 1A, 1D, 3A, 3B i 3G z kolei będą uczyć się z domu do poniedziałku, 19 października.

Koronawirus w Polsce

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4394 nowych zakażeniach SARS-CoV-2. Najwięcej przypadków pochodzi z województw: małopolskiego (690), wielkopolskiego (530) i mazowieckiego (441).

W ubiegłym tygodniu rzeczniczka prasowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Cyryla Staszewska tłumaczyła, że w tym mieście mamy do czynienia z „wieloma rozproszonymi ogniskami zakażeń”. Jak wskazała, duża część z nich dotyczy szkół, szpitali, urzędów i zakładów pracy.

RadioZET.pl