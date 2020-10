Mateusz Morawiecki mówił, że druga fala epidemii jest dla Polski "gigantycznym wyzwaniem". Zapewniał, że przy ewentualnym dużym przyroście zakażeń koronawirusem za dwa, trzy lub cztery tygodnie, gdyby się "ziścił czarny, niedobry scenariusz", Polska będzie gotowa ze szpitalami tymczasowymi.

- Ale w międzyczasie realizujemy pełną organizację od strony operacyjnej, dodatkowych łóżek w szpitalach podlegających MON, MSWiA i MZ i także w różnych szpitalach powiatowych, w których dochodzi do zmian operacyjnych, organizacyjnych, po to właśnie, by nie zabrakło miejsc na leczenie pacjentów, którzy zachorowali na COVID-19 - powiedział Morawiecki.

Premier: Przy czarnym scenariuszu ogłosimy nowe obostrzenia

Zaznaczył zarazem, że zdaje sobie sprawę z tego, że są niepokoje dotyczące stanu gospodarki.

Chcę zapewnić, że idziemy drogą środka, że jeśli będą potrzebne dodatkowe obostrzenia, to te obostrzenia za dwa, trzy dni ogłosimy i one będą w taki sposób skonstruowane, żeby ogromna część naszej gospodarki w jak najmniejszym stopniu ucierpiała, bo obrona miejsc pracy i możliwości świadczenia pracy dla przedsiębiorców jest fundamentalnym warunkiem powodzenia walki z epidemią. Ochrona zdrowia i ochrona miejsc pracy, obrona naszych przedsiębiorców - to jest ta droga, którą obraliśmy Mateusz Morawiecki

RadioZET.pl/Kancelaria Premiera