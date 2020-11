Obostrzenia po 29 listopada mogą być stopniowo luzowane. Konferencje prasowe premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie restrykcji odbywają się zwykle w czwartki, tym razem jednak zmiany i etapy znoszenia poszczególnych obostrzeń mają zostać ogłoszone w piątek, 20 listopada, lub na początku kolejnego tygodnia. - Jutro, jeśli się uda nam pozbierać wszystkie parametry, albo w poniedziałek przedstawimy plan na najbliższych kilka miesięcy. Taki, który będzie odnosił się do tego, jak dzisiaj zamrożone branże mogłyby funkcjonować, jak handel ma funkcjonować, jak planujemy przed świętami zorganizować życie gospodarcze. Obecny poziom zakażeń wskazuje na to, że epidemia się stabilizuje, ale bynajmniej nie jest jeszcze opanowana – mówił Morawiecki podczas czwartkowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.

Według polsatnews.pl cała strategia "odmrażania" gospodarki ma być rozpisana od 30 listopada aż do połowy stycznia. - Ma to na celu wprowadzanie stabilizacji w zakresie obowiązujących reguł oraz dać stabilność dla poszczególnych sektorów gospodarki – usłyszeli dziennikarze od swojego informatora z rządu. Realizacja rządowego planu będzie jednak zależna od dalszego rozwoju epidemii COVID-19 w naszym kraju i od wydolności służby zdrowia.

Odmrażanie gospodarki etapami

Jak wynika z ustaleń polsatnews.pl, w pierwszej kolejności – czyli już po 29 listopada - „odmrożone” mają zostać sklepy meblowe, o co branża apeluje od kilku tygodni. Pojawiały się nawet nieoficjalne doniesienia o tym, że branża meblowa może ruszyć jeszcze w połowie miesiąca, a sam wicepremier Jarosław Gowin zapowiadał, że decyzja w tej sprawie zapadnie jak najszybciej, bo chodzi o sektor będący jedną z najważniejszych gałęzi polskiego eksportu.

W rozpisanym do stycznia harmonogramie „odmrażania” polskiej gospodarki mają też zostać uwzględnione np. restauracje i siłownie. Nie wiadomo natomiast, co z powrotem dzieci do szkół. Choć sam minister edukacji Przemysław Czarnek nie wyklucza, że już po 29 listopada dzieci będą mogły stopniowo wracać do nauki stacjonarnej, wiele wskazuje na to, że nauczanie zdalne będzie jednak kontynuowane w grudniu.

Więcej obostrzeń po świętach?

W wypowiedziach członków rządu pojawia się też jednak kwestia ewentualnego powracania do restrykcji lub ich zaostrzania. To mogłoby mieć miejsce po świętach. - Bo spodziewamy się, że w czasie świąt i w okresie przedświątecznych zakupów skala zakażeń wzrośnie – mówił podczas posiedzenia RDS wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin cytowany przez Business Insider.

RadioZET.pl/Polsatnews.pl/Business Insider