Nawet o 50 proc. więcej zakażeń niż jesienią? Doradca premiera ma złe wieści

Trzecia fala koronawirusa będzie oznaczała znacznie więcej dziennych infekcji aniżeli poprzednia fala, z października i listopada 2020 roku? Prof. Andrzej Horban przekonywał w poniedziałek w TVN24, że opieka zdrowotna powinna przygotować się na taki wariant.

Rząd odnosi się regularnie do tzw. tygodniowej średniej nowych zakażeń. W ostatnim tygodniu lutego wyniosła ona ponad 9,7 tys. nowych przypadków dziennie i była najwyższa w tym roku. Prof. Horban podkreślił w prognozie przede wszystkim problem szerzenia się bardziej zakaźnych wariantów koronawirusa.

Doradca premiera. "Należy zakładać, że będzie gorzej, niż sobie myślimy"

Doradca premiera mówił, że nie należy liczyć na to, że sytuacja będzie optymistyczna na wiosnę. "Należy zawsze zakładać, że będzie gorzej, niż sobie myślimy. Wynika to z prostej kalkulacji: jeżeli mieliśmy 20 tysięcy zakażeń w jesiennym szczycie i ten wirus jest zakaźny mniej więcej w 50, 60 procentach, to proste liczenie - zarazi się nie 20 tysięcy, tylko 30 tysięcy. Na to musimy być przygotowani" – tłumaczył w TVN24 Horban.

Zaznaczył, że wyjście z kolejnej fali zakażeń będzie wynikało zarówno z odporności uzyskiwanej przez większą liczbę szczepień (priorytetem są osoby starsze), jak i przechorowania Covid-19 przez kolejne osoby. W dalszej części rozmowy ekspert przyznał, że popiera przerwanie szczepienia nauczycieli (po pierwszej dawce) i wybranie drogi tzw. brytyjskiej, w której państwo koncentruje się na podaniu pierwszej dawki jak największej liczbie obywateli.

RadioZET.pl/TVN24