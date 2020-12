Jeżeli do lata uda nam się zaszczepić przynajmniej wszystkich, którzy mają 60 lat i więcej, to już jesteśmy bliscy zniesienia 95 proc. obostrzeń – powiedział w Radiu ZET prof. Andrzej Horban. - Prawdopodobnie zapomnimy o czymś takim jak maseczki – dodał.

Narodowa kwarantanna zostanie wprowadzona 28 grudnia. Zgodnie z nowymi obostrzeniami rząd zamyka wtedy hotele, również na wyjazdy służbowe. - Zamykamy także stoki, jak również galerie handlowe, oprócz drogerii i sklepów spożywczych - ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej 17 grudnia. Co więcej, w sylwestra Polaków będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się - od godz. 19.00 do 1 stycznia do godziny 6.00 (co zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara jest bezprawne). Wciąż zamknięte są szkoły, w sklepach obowiązują limity, a maseczki – nawet na ulicach – są obowiązkowe dla wszystkich bez wyjątku.

W nocy z poniedziałku na wtorek polski rząd wprowadził kolejny zakaz – mowa o lotach z Wielkiej Brytanii, gdzie potwierdzono rozprzestrzenianie się nowego szczepu koronawirusa. - Wszystkie sygnały ze strony medyków wskazują na to, że szczepionka również działa na nową odmianę koronawirusa – uspokajał w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller, zachęcając do szczepień przeciw Covid-19.

Prof. Horban zapowiada zdejmowanie obostrzeń

Zdaniem głównego doradcy premiera ds. walki z koronawirusem, prof. Andrzeja Horbana, jeżeli do lata uda się zaszczepić chociaż wszystkich tych w wieku powyżej 60 lat, będziemy „bliscy zniesienia 95 proc. tzw. obostrzeń”. - Prawdopodobnie zapomnimy o czymś takim jak maski – powiedział Horban we wtorek w programie Gość Radia ZET.

- Jeżeli wyszczepimy wszystkich 60+, to zabieramy się za następnych i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni – dodał. W rozmowie z Beatą Lubecką Horban podkreślał, że jeśli chcemy zahamować transmisję wirusa w społeczeństwie, to szczepić trzeba też młodszych. - Bezwzględnie zalecam szczepienia – zaznaczył.

