Prof. Matyja: nie rozumiem, dlaczego lekarze rodzinni nie mogą wykonywać testów

- Nie rozumiem, dlaczego lekarz rodzinny nie może wykonywać testów na koronawirusa. Od dawna apelujemy, żeby minister zdrowia czy GIS jasno sprecyzowali, kto, kiedy i na jakich warunkach ma testy wykonywać. Lekarz rodzinny jest na pierwszej linii kontaktu z pacjentem - mówił w Radiu ZET prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dzisiejszy Gość Radia ZET przyznał, że lekarze w Polsce wciąż nie mają jasnego schematu dotyczącego kierowania na testy wykrywające koronawirusa. I apelował, by umożliwić to również lekarzom POZ.

To w zdecydowany sposób pomogłoby ustalić, który pacjent, nawet jeżeli ma skąpe objawy, jest potencjalnym rozsadnikiem, transmiterem zakażenia

- mówił. - Epidemiolodzy mówią, że u ok. 80% zarażonych koronawirusem, choroba ma przebieg bezobjawowy, to czym szybciej takiego człowieka zidentyfikujemy i odizolujemy, to szybciej opanujemy epidemię. To, co stało się w Niemczech, kiedy jeden zakażony zakażał potencjalnie pięciu kolejnych, to w tej chwili jest to 1 do 0,7. Czyli zdecydowany spadek rozpowszechniania się wirusa - mówił prof. Andrzej Matyja.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej ujawnił w Radiu ZET, że środowisko medyczne wystąpiło do ministerstwa zdrowia o przekazanie danych o liczbie zakażonych członków personelu medycznego. - To pomogłoby w określeniu, jak wielu z nas potrzebuje wykonania testów na koronawirusa - mówił prezes NRL.

Radio ZET