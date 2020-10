"Jesteśmy trochę na wojnie". Ekspert ostrzega: epidemia może stać się szalejąca

Koronawirus rozprzestrzenia się w niepokojącym tempie. Co, jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce się zaostrzy? Zdaniem prod. Radosława Owczuka lekarze znów będą musieli odejść od kontrolowanego wykonywania części zabiegów planowych.

- Nie zwiększymy nagle populacji lekarzy, bo nie ma takich możliwości – komentuje ekspert. Dopytywany przez Beatę Lubecką o respiratory, odpowiada, że „liczba respiratorów w zasobach agencji jest tajemnicą państwową”. - Nie mam dostępu do informacji niejawnych. Nie wiem, jakie są motywy, że ktoś robi z czegoś tajemnicę państwową - dodaje Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Obsługa respiratora? - Nie da się tego nauczyć z dnia na dzień, w tydzień czy 2 tygodnie – mówi Gość Radia ZET. - Najlepszym zasobem, lekarzy szkolących się w anestezjologii i intensywnej terapii jest ta grupa ludzi, którzy odbyli przynajmniej 4 lata szkolenia, w tym co najmniej pół roku szkolenia w zakresie intensywnej terapii – tłumaczy ekspert. Jego zdaniem należy poprosić o pomoc lekarzy rezydentów tej specjalizacji, którzy z monitorowaniem, sprzętem, sposobami wentylacji mają do czynienia od 1 dnia nauki. - Jeśli mielibyśmy szkolić lekarzy innych specjalności – okulistów, gastroenterologów – to bez wątpienia ktoś, kto ma bagaż min. 4 lat doświadczenia w zakresie intensywnej terapii, jest lepszym kandydatem do opieki nad pacjentem wentylowanym – komentuje prof. Radosław Owczuk.

Cała rozmowa z prof. Radosławem Owczukiem poniżej:

