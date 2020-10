Resort zdrowia apeluje, by w czasie pandemii koronawirusa powstrzymać się od gromadzenia się. - Protesty mogą być "bombą biologiczną" - powiedział dziś wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. I dodał, że ludzie krzyczący na ulicach, stojący „głowa w głowę” tworzą idealne warunki do zakażeń.

Wiceminister zdrowia komentował dziś w Polskim Radiu 24 protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał zapis o aborcji eugenicznej za niezgodny z konstytucją.

Waldemar Kraska był jednak pytany wyłącznie o sprawy epidemiczne i możliwość szerzenia się zarazy w kontekście tłumnych protestów. „Człowiek przy człowieku, głowa przy głowie, skandowanie głośnych okrzyków, to są idealne warunki do tego, by doszło do zakażenia. Maseczki na pewno ograniczą w jakimś stopniu, ale nie chronią nas. Potem wracamy do domów, rodziców, dziadków. To oni mogą zapłacić najwyższą cenę, mogą umrzeć - powiedział Kraska.

Wiceszef MZ: Protesty mogą być bombą epidemiologiczną

Wiceminister zaapelował, by w czasach pandemii powstrzymać się od gromadzenia. - Ja wiem, że jest demokracja, że możemy wyrażać swoje poglądy, ale to nie jest czas, byśmy się na ulicach tak tłumnie gromadzili. To może być bomba biologiczna - stwierdził. Nie wspomniał jednak, jako polityk, że to władze zafundowały w środku pandemii spór światopoglądowy, poprzez orzeczenie przychylnego Trybunału Konstytucyjnego.

Jego zdaniem, bez przygotowań na jesienną falę epidemii, miejsc w szpitalach zaczęłoby brakować w połowie listopada. Liczy, że za 10-14 dni nowe obostrzenia „dadzą swój efekt w postaci mniejszej liczby zakażeń i mniejszej liczby osób, które będą musiały być hospitalizowane”.

Kraska poinformował również, że obecnie jest 20 tys. miejsc przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19, a rezerwy sięgają 30 tys. - Planujemy także uruchamiać miejsca w sanatoriach, bo one - zgodnie z naszymi wytycznymi - przestają działać. Oczywiście te miejsca kiedyś się skończą, dlatego czwartą linią naszej obrony są tzw. szpitale tymczasowe - powiedział.

RadioZET.pl/PAP