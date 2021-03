Rekord dobowej liczby zakażeń od początku roku i niebezpiecznie blisko rekordu z drugiej fali epidemii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek (18 marca) o 27 278 nowych zakażeniach. Więcej przypadków w raportach resortu zdrowia widzieliśmy jesienią. Dokładnie 7 listopada MZ poinformowało o rekordowych 27 875 zakażeniach. Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu ten rekord zostanie pobity i przekroczymy barierę 30 tys. zakażeń.

Wskaźnik mówiący o średniej dobowej liczbie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich siedmiu dni dla całego kraju stale rośnie. W czwartek wynosi już niemal 50,2 i jest najwyższy od kilku miesięcy.

„Hamulec bezpieczeństwa” czy twardy lockdown?

Dokładnie 4 listopada, gdy wskaźnik wynosił 52,3, premier Mateusz Morawiecki informował, że w związku z przekroczeniem poziomu 50 zakażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich siedmiu dni, co rząd nazywał "bezpiecznikiem", trzeba "włączyć ostry hamulec bezpieczeństwa". Przekroczenie poziomu 70-75 zakażeń na 100 tys. mieszkańców z 7 dni miało z kolei skutkować wprowadzeniem narodowej kwarantanny. Ostatecznie rząd zwlekał z decyzją, a narodową kwarantannę wprowadził po świętach Bożego Narodzenia – razem z częściowym zakazem przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki opiekuna czy z godziną policyjną w sylwestra.

fot. Kancelaria Premiera

Decyzję ogłoszono 17 grudnia, gdy wskaźnik wynosił 26,0. Dziś, gdy na wskaźniku jest niemal dwa razy tyle, padają pytania o kolejne zaostrzenie restrykcji, a nawet o możliwe wprowadzenie twardego lockdownu. Zaledwie dzień wcześniej minister zdrowia ogłosił objęcie dodatkowymi obostrzeniami od 20 marca całej Polski, nie można jednak wykluczyć, że przy tak gwałtownych wzrostach diagnozowanych przypadków, w ciągu kilku dni rząd podejmie kolejną decyzję i jeszcze bardziej zaostrzy restrykcje. Sam minister zdrowia otwarcie mówił zresztą o takim scenariuszu.

- Dynamika zakażeń koronawirusem zdecydowanie przyspiesza. Tempo nie maleje, ale przyrasta. Idą ciężkie czasy. Czas na zdecydowane kroki – mówił Adam Niedzielski. - Jesteśmy na takim etapie, że jeżeli ten ruch (wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w całym kraju – red.) nie spowoduje wygaszenia epidemii, czy przynajmniej spowolnienia trzeciej fali, to na pewno kolejne kroki będą już typowym lockdownem, sytuacją, gdzie będziemy zamykać zupełnie wszystko – powiedział. „Będziemy zamykać zupełnie wszystko” mogłoby oznaczać dodatkowe ograniczenia w handlu czy zamknięcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych.

Nawet 250 tys. zakażeń w Polsce dziennie

Eksperci wskazują, że w rzeczywistości liczba zakażonych koronawirusem w naszym kraju może być wielokrotnie wyższa. Modele matematyczne pokazują, że realnie każdego dnia może przybywać nawet ćwierć miliona zakażonych.

Dr Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW w rozmowie z reporterem Radia ZET Miłoszem Gocłowskim podkreślała, że relacja osób zakażonych do liczby osób testowanych może wynosić jak 6 do jednego, w szczycie fali nawet 12 do jednego. - W tej chwili liczba osób zakażonych jest między 7 a 9 razy wyższa niż to, co pokazują wyniki testów – powiedziała.

RadioZET.pl