Przedszkola i żłobki zamknięte? Burza na Twitterze po słowach ministra zdrowia

Narodowa kwarantanna od 28 grudnia do 17 stycznia oraz zakaz przemieszczania się w sylwestra to najważniejsze z obostrzeń ogłoszonych na konferencji szefa MZ. Jeden z dziennikarzy zapytał ministra Adama Niedzielskiego o działalność żłobków i przedszkoli w tym czasie.

- Jeśli chodzi o przedszkola i żłobki, wszystko jest na dotychczasowych zasadach, zamknięte do 17 stycznia. Po 17 stycznia będziemy podejmowali decyzje, co będzie się działo dalej. Myślę, że trudno jest rysować scenariusze, co będzie działo się po 17 stycznia. Tej odpowiedzi udzielimy na początku roku - mówił na czwartkowej konferencji prasowej szef MZ, wzbudzając konsternację internautów.

Żłobki i przedszkola zamknięte? "Ale chaos". Ministerstwo tłumaczy na Twitterze

Wypowiedź ministra zdrowia wzbudziła zdumienie użytkowników Twittera. Zwrócili uwagę szefowi resortu zdrowia na fakt, że przedszkola i żłobki są obecnie otwarte, także nie ma mowy o funkcjonowaniu ich na dotychczasowych zasadach. Część mediów podała, zgodnie ze słowami ministra, że placówki te "nadal zostaną zamknięte".

Internauci nie zostawili suchej nitki na rządzących. "Ale chaos. @a_niedzielski właśnie powiedział, że przedszkola i żłobki będą nadal zamknięte do 17 stycznia. Przecież są otwarte"; "Aha, czyli według opublikowanych wcześniej zasad kwarantanny narodowej przedszkola i żłobki miały być otwarte, ale teraz ogłaszacie, że będą zamknięte do 17 stycznia? Wspaniale"; "Dobrze słyszałem, że żłobki i przedszkola. Też zamknięte?? Czy minister nie załapał, że przedszkola otwarte w przeciwieństwie do szkół?" - pytali.

Do sprawy odniosło się już Ministerstwo Zdrowia na Twitterze. "W związku z nieporozumieniem podczas konferencji prasowej dotyczącej obostrzeń obowiązujących od 28.12 wyjaśniamy, że przedszkola i żłobki nadal będą otwarte". Okazuje się więc, że minister popełnił błąd.

