Przełomowa doba w Hiszpanii. Tak mało ofiar nie było tam od ponad miesiąca

Hiszpania to obecnie wciąż drugi kraj zarówno pod względem liczby zakażeń koronawirusem (224 tys. od początku epidemii), jak i zgonów spowodowanych chorobą COVID-19 (prawie 23 tys.). Mimo to z danych udostępnianych przez hiszpański rząd – które jednak wielu podważa – wydaje się, że sytuacja epidemiczna zaczyna się poprawiać.

W niedzielnym komunikacie rząd przekazał, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 1 729 nowych infekcji SARS-CoV-2, zwiększając ich liczbę od początku epidemii do 224 tys. Liczba ofiar śmiertelnych od początku epidemii wzrosła w tym kraju o 288 - do 23 190. 288 ofiar w ciągu doby to niewiele, biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno w Hiszpanii umierało około tysiąc osób dziennie. Co więcej, pomiędzy sobotą a niedzielą za wyleczonych z Covid-19 uznano 3 024 pacjentów. Łącznie chorobę pokonały w Hiszpanii już 98 732 osoby.

Hiszpanie 2 maja wyjdą z domów?

W niedzielę podczas porannej rozmowy z władzami wspólnot autonomicznych premier Hiszpanii Pedro Sanchez podkreślił, że jego rząd jest skłonny do zdejmowania obostrzeń jeszcze przed końcem stanu epidemicznego, przypadającym na 9 maja.

Mieszkańcy słynnej dzielnicy Triana w Sewilli, jak każdego dnia, biją brawa z okien i balkonów - tu przyozdobionych z okazji festiwalu Feria de Abril, który miał się właśnie zaczynać. ‧ fot. PAP/EPA/Jose Manuel Vidal ‧ fot. PAP/EPA/Jose Manuel Vidal

Według zapowiedzi Sancheza rząd byłby skłonny zgodzić się na wychodzenie z domów na spacery czy w celach rekreacyjnych od 2 maja. Warunkiem jest utrzymanie się tendencji dobowego spadku liczby zakażonych.

Od niedzieli, po raz pierwszy od 15 marca, kiedy w Hiszpanii zaczął obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego, z domów mogą wychodzić dzieci w wieku do 14 lat. Mają prawo do jednego spaceru dziennie - ale w towarzystwie dorosłego, a przechadzka musi odbywać się w pobliżu miejsca zamieszkania.

